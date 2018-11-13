為手遊而生 電競手機拚規格

2018年11月13日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

華碩ROG Phone可透過配件轉成雙螢幕手持模式、桌機遊戲模式及大螢幕遊戲模式。（翻攝華碩官方網站）

華碩ROG Phone，128GB為2萬6990元、512GB版本為3萬1990元。（華碩提供）

Razer Phone 2即將正式登台，台灣單機定價仍未公布，不過美國定價則為799美元（台幣約2萬4730元）。（Razer提供）

近年手遊電競熱潮席捲手機市場，正所謂「術業有專攻」，打手遊當然要找專為手遊電競而生的手機，像華碩今年首度推出的ROG Phone，集合電競的零組織、散熱風扇、控制器等必備品；而電競界「信仰」品牌Razer也推出了第2代的Razer Phone 2，散熱面積再擴大，更支援無線充電及IP67防水防塵功能。

在硬體上ROG Phone與Razer Phone 2，同樣採用了高通強大的驍龍845處理器及Adreno 630圖像處理器，記憶體也同為8GB，在散熱上ROG Phone就採高效率3D液態均溫散熱系統，比傳統散熱管多出16倍的散熱表面積，Razer Phone 2則使用上更大面積的散熱腔冷卻系統，就算使用最強大的120Hz UltraMotion IGZO螢幕也能防止手機過熱，兩者都可長時間進行遊戲，不過華碩另外還有可拆式的「AeroActive散熱風扇」，可說是相當新穎的設計。

而打手遊當然少不了方便的操控，尤其玩近年大熱的《PUBG》吃雞遊戲時，更需要靈活操控，因了解遊戲玩家喜歡實體按鍵的習慣，ROG Phone因此推出「AirTriggers超音波觸控鍵」，在機身右側上下各設置了一顆觸控制，即可像以往拿著PlaySation的控制器一樣，以L／R制進行瞄準、射擊等螢幕動作，如果還是喜歡實體控制器的話，更可以購買「桌上型遊戲基座」以滑鼠、鍵盤操控，或「GameVice遊戲控制器」，單手機定價為2萬6990元起，活動期間購買額外限量全配包享優惠價2萬9990元。

至於Razer Phone 2也推出實體控制器「RAZER RAIJU MOBILE」，外觀與Xbox的控制器比較相像，有專用手機支架去調整角度，以4顆自訂的多功能按鍵、Razer機械式震動功能、快速發射微動開關等功能，讓玩家能更方便及進行精準的操作，不過目前就只支援安卓手機，台灣單機定價仍未公布，不過美國定價則為799美元（台幣約2萬4730元），控制器則為149.99美元（台幣約4645元）。

而Razer Phone 2明（14日）將在台灣舉行發表會，期待已久的電競迷終於可在台灣買到「信仰級」的電競手機。

(中國時報)