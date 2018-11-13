2018年11月13日 04:11 中國時報 黃百晟

愛情的第二個阻礙，沒過多久也跟著出現了。這次是一名學弟，白的同學。這一天他把我拉到樓梯間，觀察了四周，覺得不好，又把我拉到頂樓。我一時以為他心圖不軌，還想掉頭就跑，結果他卻抓著我的肩膀硬把我拖上頂樓。

我幾乎要喊出「救命」，但他那驚恐的神情，還是使我跟著他上樓了。他說，他是白的朋友，他喘著氣，敘述當時的狀況。他們一起到KTV唱歌，有幾個年紀比較大的兄弟，想分一些K粉給他們，而他竟然收下了。收下的，就是我的男朋友，白。

我的心一時亂了起來，抽菸、無照騎車也就算了，像吸毒這種成年也違法的事怎麼能做。不可能，我這麼說，對著那名男同學傻笑，像是聽到笑話一樣的反應。我的愛人是不可能做出這種事的。

「妳可以不信，但我勸妳離他遠一點。還有，千萬別跟他說，我有說過這件事。」他匆忙地離開，模樣像是狼狽逃竄的老鼠。我從頂樓走下，胸口異常的沉重。下課後，我走向人煙較少的後門，等待白騎車來載我。

如果當時的我能回頭，能意識到過度叛逆的可怕，或許一切就不會走到無法挽回的地步了。然而，我並沒有。

「寶貝，怎麼了啊？」白已經來了，我望著他。白的面容覆蓋上一層，我們相識時還未有的滄桑。我說沒事，他摸了一下我的唇，吻了上來，第二十七次。一陣激烈的唇舌交纏後，他還是那一句，「發生什麼事了？」

我知道，他看出我臉上的疑惑了，終究無法隱瞞的。「親愛的，你有吸毒嗎？」白冷冷地笑著，嘴角透出一絲輕蔑。「寶貝，我怎麼可能去做那種傷害自己的事？走吧。」

我上了車，像是什麼都沒有發生過一般。我們乘著風，從黃昏到黑夜，吃了滷味與豬血湯，逛了夜市的服飾店與鞋店。當白把我載到家門口時，又吻了我，二十八。他說他愛我，第二句話問是誰說他吸毒的。

我說出來之後，才想起我跟他之間的承諾。不對，我根本沒有答應過他什麼，那只是單方面的請求。我又親了白一下，二十九，在他耳邊問，「你知道下星期六是什麼日子嗎？」他摸著我的臉頰，「我寶貝的生日。」我好開心，像是電影中的女主角。

餐點來了，一個白色瓷器上，放著三個湯匙，三個湯匙上都有著紅紅綠綠，看不出名堂的食物。我見阿光拿起湯匙一口就吃掉，便也跟著做，只覺得嘴裡酸酸鹹鹹又有些甜，一種說不上來的味道在舌尖上蔓延開來。

「妳似乎對自己很沒有自信。」阿光說，兩手交疊伸到我的視線之中。

「我遠比你想像的還要差勁。」

「在我看來，這世界上沒有什麼人特別差勁，更何況我眼前的妳一點也不差勁。」

「你不知道，我是一個爛女人，我抽菸喝酒，跟數不清的男人發生過關係，我還曾經……」我無法說下去，只能讓頭更低，慢慢的，阿光那雙交疊的手已經從視線中消失了。

「妳的生日是幾號？」阿光問。

這突如其來的問題讓我有些愣住，我無法看穿這個問題背後的動機，只能如實回答。八月一日，我說。

「獅子座。」他沉思了起來，企圖用星座來了解我。

然而生日對我的意義，卻從來不只是星座。

十七歲的生日，我不知期盼了多少天，它才終於到來。白騎機車載我去百貨公司逛街、到麥當勞吃飯，不只慶祝生日，也慶祝交往的第二個月。之後我們又看了電影、坐了旋轉木馬，最後到公園去散步，並且在公園無人的角落，完成第三十四次的親吻。為何要算？我也不懂，或許在內心的某些深處裡，我始終相信這些吻是無比珍貴的。

回到家後，澡才剛洗完沒多久，白卻又突然打電話給我，說要帶我去一個地方。我本來要問白原因，想想卻又作罷，在他的面前，我只要當個安分的小女人就行了。我本來以為白只是要隨便晃晃，或許去看個夜景、或許去吃個宵夜。然而他卻說，要帶我去見一個人。我不明白，這麼晚了要去見誰。

白騎過巷弄、鑽過車陣，周圍的景致離繁華越來越遠，塵囂的味道也越來越淡。目的地終於到了，到處都是樹，還有不少人跨坐在機車上向白揮手，他們應該都是白的朋友，白伸出手，比了某一棵樹。我坐車坐得腰有些痠，只能緩緩的從機車後座跨步下來，往白比的方向走去。我看見一個人，在一棵樹前，他的頭摻了一些液體在黑夜的籠罩下像墨水溢出，怪的是怎麼樣都停不下來。幾次機車的頭燈閃過，我才發現，那墨水是紅的。（待續）

(中國時報)