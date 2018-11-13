2018年11月13日 04:11 中國時報 劉森堯

另外一種可能是，他說，這批飛來埋石板的人根本不是外星人，他們有可能是來自這個太陽系和我們共享同一個太陽的「厝邊」，這可能性更小了，太陽系就那麼幾顆星球，有聽說哪個星球有人類或甚麼高級生物存在嗎？

克拉克認為，四百萬年就太陽系的存在年限來講並不是很長，但在這中間天翻地覆的變化並不是不可能，他的故事因此有一個奇想，他讓他的石板發出一道強烈電波，直接指向木星，意思就是說，四百萬年前，木星上極有可能存在過某種高級生物，他們來過地球和月球，可是後來全部滅絕了，這也就是本故事緊接下來順理成章所發展出來的2001年發現號木星任務的由來。

我們仔細想，這顯然違背邏輯，太空總署在1970年代的木星探測計畫進行之後，我們才知道這幾乎是一個為濃厚氣體所環繞的特大號行星，即使在四百萬年前也不太可能有甚麼高級生物，克拉克在這裡顯然又犯了一個一廂情願的錯誤想像，庫柏力克比他聰明，他讓他的太空船未真正抵達木星就遭電腦破壞，任務失敗，我們也就沒機會去知道木星的實質樣子。

當然，克拉克後來於1982年出版的續集《2010年太空漫遊》中終於有機會大肆描寫木星了，那是因為美國太空總署在1970年代一系列的木星探測計畫實行之後，揭開了木星的部分神祕面紗，他才能夠有所憑藉去寫這本續集，但他還是異想天開，他又設定了另一個木星任務計畫，前往木星援救九年前失事的發現號，這次他組織了美國和蘇聯的聯合太空行動（他就是沒想像到蘇聯共產政權在2010年時早已解體），並且還加入獨立行動的中國錢學森號太空船，並讓它墜毀在木星衛二歐羅巴上面，還傳一則訊息到聯合太空船上：木星上有生物！

作者同時在這本書裡頭又犯了另一個異想天開的毛病：在故事的結尾時他讓木星在2010年爆炸成一顆恆星，成為太陽系的第二顆太陽，地球在兩顆太陽的夾攻之下，變得幾乎沒有了黑夜。我們越仔細讀2001年和2010年這兩則太空漫遊故事，雖然書中充滿唬人的先進太空知識，還是會忍不住覺得這幾乎和《達文西密碼》或是以末世想像為基礎的娛樂電影，比如《2012》或《明天過後》，相較之下並沒甚麼兩樣了，就是以天馬行空的臆想來編故事而已。

克拉克一方面擁有豐富太空科學知識，可是另一方面卻又不免淪為庸俗科幻小說的作者，幾乎毫無人文思維的成分，人的世界不會簡單到只懂得開太空船飛來飛去，可惜他始終無法登入文學的殿堂。他這四本一套的太空科幻小說，顯然越寫越不可思議，一本比一本更沒說服力了，幾乎和坊間一般三流的武俠小說沒甚麼兩樣了。（待續）

(中國時報)