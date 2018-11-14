取消敬老金 抗議如影隨形！柯文哲團隊掀陰謀論

年底首都一役進入肉搏戰，台北市長柯文哲全力回防陸戰，不過接連幾場掃街行程，抗議民眾如影隨形，且均鎖定取消重陽敬老金一事，由於次數頻繁，引發柯陣營注意。幕僚甚至透露，有抗議人士事後折返道歉，稱「歹勢啦！是工作」，對此，市府顧問蔡壁如低調證實，確實有人回來對她說，「歹勢！」
抗議者「歹勢」 疑有內情
柯文哲上任後以「一次性消費」為由取消敬老金，銀髮族反彈聲浪不斷，柯曾坦言，「民調為此掉了15％」，現也成為柯連任罩門之一。自柯上周四請假拚選舉起，抗議民眾更是如影隨形。其實柯媽先前陪議員候選人拜票，也有長者上前陳情，但柯媽自清，「我沒領了！之前被罵，去年就沒領了！」遇到攤商抱怨只能安撫對方，直說：「我知道大家的艱苦，會再跟柯P建議啦！」
但柯媽的解釋無法消除北市長者的「相對剝奪感」，由於取消敬老金的抗議次數過於頻繁，柯陣營懷疑內情不單純。
蔡壁如低調證實 純屬個案
回顧近來抗議場面，柯請假後的首場濱江市場行程，就有民眾高舉牌子叫囂；上周「行動競選總部趴趴GO」到萬華區龍山寺舉辦，多名長者更是圍著柯的核心幕僚蔡壁如陳情，雙方斡旋許久，場面一度緊張；昨日赴東三水市場掃街，也有婦人大喊「 柯市長還我重陽金！」
不過，柯陣營傳出，9日晚上「行動競總趴趴GO」龍山寺場，找上蔡璧如等人抗議的民眾，竟事後折返道歉，還稱，「歹勢啦！是工作」。記者昨求證蔡壁如，蔡證實，「那些人確實有回來說『歹勢啦！』」但她也低調表示，抗議事件純屬個案，不希望外界擴大解釋。
競辦發言人林昆鋒表示，尊重蔡主任的說法，選戰到最後大家都會各為其主，攻擊對方的弱點，加上大家都在爭奪長者票，但競辦不會去攻擊、懷疑或指控任何對手，均以平常心對待。
對於柯陣營懷疑遭抗議事件另有內情，其他台北市長候選人均不以為然。丁守中團隊發言人詹為元昨批評，柯文哲取消重陽敬老金本來就引起基層廣大市民，尤其是長輩的不滿，但柯文哲陣營卻透過抹黑且毫無證據的方式放風聲來指控。
其他陣營批抹黑 天方夜譚
民進黨台北市長候選人姚文智團隊發言人吳思瑤表示，如果柯團隊不願意正視基層的聲音，反而認為真正的民意是「演出來的攔路抗議」，就代表柯真的離基層太遠。吳說，姚團隊又不是吃飽太閒，柯團隊的說法「真是太天方夜譚了！」
無黨籍候選人李錫錕表示，柯低估取消敬老金影響力，銀髮族對柯的反彈，是基層最真實的心聲；吳蕚洋則引述論語的「爾愛其羊，我愛其禮」，認為柯在取消敬老金一事決定太快，長者應不會故意去抗議。
(中國時報)