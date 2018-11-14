取消敬老金 抗議如影隨形！柯文哲團隊掀陰謀論

2018年11月14日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張潼 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長候選人柯文哲掃街拜票常遇到民眾拿著看板抗議重陽敬老金政策。（本報資料照片）

行動競總再戰南港！ 柯PK韓人氣減弱

年底首都一役進入肉搏戰，台北市長柯文哲全力回防陸戰，不過接連幾場掃街行程，抗議民眾如影隨形，且均鎖定取消重陽敬老金一事，由於次數頻繁，引發柯陣營注意。幕僚甚至透露，有抗議人士事後折返道歉，稱「歹勢啦！是工作」，對此，市府顧問蔡壁如低調證實，確實有人回來對她說，「歹勢！」

抗議者「歹勢」 疑有內情

柯文哲上任後以「一次性消費」為由取消敬老金，銀髮族反彈聲浪不斷，柯曾坦言，「民調為此掉了15％」，現也成為柯連任罩門之一。自柯上周四請假拚選舉起，抗議民眾更是如影隨形。其實柯媽先前陪議員候選人拜票，也有長者上前陳情，但柯媽自清，「我沒領了！之前被罵，去年就沒領了！」遇到攤商抱怨只能安撫對方，直說：「我知道大家的艱苦，會再跟柯P建議啦！」

但柯媽的解釋無法消除北市長者的「相對剝奪感」，由於取消敬老金的抗議次數過於頻繁，柯陣營懷疑內情不單純。

蔡壁如低調證實 純屬個案

回顧近來抗議場面，柯請假後的首場濱江市場行程，就有民眾高舉牌子叫囂；上周「行動競選總部趴趴GO」到萬華區龍山寺舉辦，多名長者更是圍著柯的核心幕僚蔡壁如陳情，雙方斡旋許久，場面一度緊張；昨日赴東三水市場掃街，也有婦人大喊「 柯市長還我重陽金！」

不過，柯陣營傳出，9日晚上「行動競總趴趴GO」龍山寺場，找上蔡璧如等人抗議的民眾，竟事後折返道歉，還稱，「歹勢啦！是工作」。記者昨求證蔡壁如，蔡證實，「那些人確實有回來說『歹勢啦！』」但她也低調表示，抗議事件純屬個案，不希望外界擴大解釋。

競辦發言人林昆鋒表示，尊重蔡主任的說法，選戰到最後大家都會各為其主，攻擊對方的弱點，加上大家都在爭奪長者票，但競辦不會去攻擊、懷疑或指控任何對手，均以平常心對待。

對於柯陣營懷疑遭抗議事件另有內情，其他台北市長候選人均不以為然。丁守中團隊發言人詹為元昨批評，柯文哲取消重陽敬老金本來就引起基層廣大市民，尤其是長輩的不滿，但柯文哲陣營卻透過抹黑且毫無證據的方式放風聲來指控。

其他陣營批抹黑 天方夜譚

民進黨台北市長候選人姚文智團隊發言人吳思瑤表示，如果柯團隊不願意正視基層的聲音，反而認為真正的民意是「演出來的攔路抗議」，就代表柯真的離基層太遠。吳說，姚團隊又不是吃飽太閒，柯團隊的說法「真是太天方夜譚了！」

無黨籍候選人李錫錕表示，柯低估取消敬老金影響力，銀髮族對柯的反彈，是基層最真實的心聲；吳蕚洋則引述論語的「爾愛其羊，我愛其禮」，認為柯在取消敬老金一事決定太快，長者應不會故意去抗議。

(中國時報)