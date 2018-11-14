傳聞高層密談棄保 府黨均否認！民進黨疑定調 丁守中沒贏 綠就沒輸

2018年11月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、周毓翔／台北報導 、周毓翔／台北報導

選戰強打政策牌 丁守中：我不搞笑但會做事

九合一選舉進入倒數，民進黨的高雄市選情告急，民進黨祕書長洪耀福昨天喊出，「守住高雄，民進黨沒有輸、贏得新北，民進黨就是贏。」至於台北市，最近不斷有傳言指出，民進黨對台北市，準備棄保，但民進黨與總統府均否認有此事。

《鏡週刊》指小英官邸會議跳過北市

繼國民黨台北市長候選人丁守中指出，民進黨在台北市操作棄保後，《鏡週刊》近日報導，蔡英文總統11月初某夜曾在官邸召開選戰會議，多位選對會重要成員都出席；這場高層會議原訂討論北高選情，最後卻跳過台北，整場都在談如何搶救「韓流」影響下的高雄市選情。

《鏡週刊》指出，與會人士表示，台北沒有棄保問題，因為「台北已經很久都沒成為話題了」，且姚文智距勝選還有一段距離，加上高雄選情吃緊，台北只要確定「丁守中贏不了」，對綠營來說就沒有輸。

總統府昨否認有此事。洪耀福也表示，他不知有這個會議，當然沒參加，「難道我不是選對會重要成員？」他還說，也詢問選對會兩位召集人陳明文與林錫耀，陳、林也都不知道有這會議。

洪耀福並說，黨從來沒有放棄任何地方，沒有棄保問題，包括台北市，黨給各縣市資源，「候選人自己內心最清楚，台北市沒有第一名，也一定是第二。」

洪耀福稱守住高雄沒輸 贏新北就贏

但是丁守中認為，這就是蔡英文在操作棄保，既然棄掉自己黨員，算什麼執政黨，根本是詐騙集團，「把姚文智變詐騙集團車手」。民進黨台北市長候選人姚文智則表示，以總統府的說法為準。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜後勁十足，令民進黨陷入苦戰。洪耀福指出，「韓流」其實是兩面刃，「韓流」激起藍軍熱情，藍軍投票意願和熱情看起來比綠軍高，因此在選戰最後階段，就是要激起綠營支持者的危機感。

洪耀福分析指出，目前高雄市、新北市選情膠著；至於宜蘭，已慢慢拉上來，但還沒領先；台中比較穩定、彰化膠著略帶穩定，領先幅度不大；嘉義市穩定，台東、澎湖輸贏都在幾千票，澎湖則牽涉返鄉投票及氣候問題，也是陷入膠著。

(中國時報)