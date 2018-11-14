拿監院資料 批空氣太髒！空汙報告不公布 盧秀燕疑有隱情

第三屆台中市長政見辯論會13日晚上7點登場，國民黨台中市長候選人盧秀燕笑容滿面地說，「很期待，很開心！」（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導
政見發表登場前　盧秀燕拜票後閉關　林佳龍勤跑市政

空汙成為台中市長選舉攻防議題！台中市選委會13日舉辦市長選舉電視政見辯論會，國民黨候選人盧秀燕以「媽媽市長」的角色、拿出監察院資料，痛批空氣太髒，連孩童外出運動都受限，將成為城市災難，且市府對空汙的改善卻沒實質效益。她並質疑林佳龍市府遲不公布「空汙對居民健康評估報告」，是否另有隱情？！

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盧秀燕指出，台中市面臨嚴重空汙問題，從上周至今已有5天紫爆，小朋友被迫停止體育課及戶外活動，民眾每呼吸一口空氣都有致癌的可能性；但民進黨執政當局對空汙問題輕描淡寫、視而不見，甚至自我感覺良好、美化數字，這樣如何能改善？

每次呼吸 都有致癌可能

盧秀燕接著拿出監察院提出的資料。她說，林佳龍領導的市府對外說「刪減台中火力發電廠生煤用量達24％」，此數字卻將歲修時期包含在內；根據監察院的數據，台中市生煤只減量20萬噸、約1.11％，對空汙改善沒有實質效益，最近連有中部大學邀學者來訪，對方都在詢問台中空汙太嚴重。

生煤減量 沒有實質效益

「到底是什麼隱情，讓台中市政府不願公布空汙健康評估報告？」盧秀燕強調，市府花了1.5億元、連續2年多針對空汙對居民健康影響作出評估報告，卻拒絕對外公開「愈不公開、陽光政治愈不透明，讓市民、學者專家愈感到疑慮」。

盧秀燕當場承諾，她若當選台中市長，2周內一定公布這分用市民預算做的「空汙對居民健康評估報告」，也會停止中電北送、過度燃煤發電造成的空汙，並透過執照管制、反空汙公投方式向台電求償。

(中國時報)

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