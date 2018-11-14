讓空氣愈來愈好 林承擔責任

民進黨台中市長候選人林佳龍打著紫色領帶，信心十足，神采奕奕的表示，連任後會做好做滿4年。（黃國峰攝）

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中國時報
盧金足、林欣儀、／台中報導

「空汙」被視為台中市長選戰的重大關鍵，民進黨台中市長候選人林佳龍13日在公辦政見辯論會強調，「我們正面迎戰空汙、承擔責任」，台中火力發電廠興建近30年來，台中是第一個促成中火降載的地方政府，也砍了中火生煤量500萬噸，並爭取到燃氣機組提前上線取代燃煤機組，「這都是史上第一次」；他也宣布，「連任之後，我會做滿4年任期！」

中火火力 並未全開

林佳龍表示，有人說林佳龍執政後，中火火力全開，所以空汙最嚴重，但是中火燃煤量的最高峰，其實在2014年，自己任內透過許可證審查，減少生煤許可量500萬噸後，「我可以保證，火力全開在未來也不會發生。」

「也因此今年中火最高發電量只有395.2億度。」林佳龍說，這已經低於以往中部地區使用量，中電中用今年就會達成，中電北送的問題，已不存在。

中電北送 已不存在

林指出，不只管制最大的中火，散布在各個工廠、社區、學校的重油鍋爐也展開汰換，讓汙染減量99％；現在已經有157家業者加入更換計畫，許多汙染源，大家可能不像對中火這麼熟悉，市府團隊都用同樣心力改善，今年截至目前，台中PM2.5濃度、舊制紫爆天數，都是縣市合併後8年來新低。

誠心解決 不要口水

林佳龍強調，「空汙是環境議題，我們需要正確資訊來認清這個共同的敵人。」他在會後受訪時表示，對手當了6屆立委沒有質詢過1次台電的空汙；台中市減煤、降載及其他汙染源改善都在做，明明就沒有火力全開，呼籲不要用選舉口水，要用誠心來解決空汙問題，才能讓空氣愈來愈好。

(中國時報)

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