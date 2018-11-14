環團：再不公布就用選票當掉林

2018年11月14日 04:10 中國時報 廖德修 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉前最後一場反空汙遊行即將於18日在台中登場，主辦單位台灣健康空氣行動聯盟，昨與藍委陳宜民及醫師、藥師、學者，抨擊台中市政府遲不公布「105年后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣汙染物暴露評估」報告，並呼籲市民在反空汙遊行站出來，警告台中市長林佳龍，再不公布空汙報告，就用選票把他當掉。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，此計畫是為了平息台積電中科擴廠的疑慮，2015年5月台中市府承諾做《105年空汙健康風險評估報告》，包含《環境汙染物調查》、《居民空氣汙染物暴露評估》，為期3年、總經費1.5億元。去年6月《105年環境汙染物調查》已上傳環保署網站公開，但《居民空氣汙染物暴露評估》卻一直未公布。如今2018年快過了，後續調查也沒下文。

陳宜民表示，奉勸台中市不要步上高雄市後塵。2014年高雄曾委託正修科大做臨海工業區健康風險評估，報告出來後不敢公布，經環團地球公民基金會提出訴願，市府敗訴才不得不公開。

台健空盟理事長葉光芃表示，這些報告是動用公務預算做成，政府有責任向人民報告。這不一定是林佳龍的錯，可能是10年來累積的結果，但應趕快公告，啟動共同預防工作。

台中市府環保局回應，2016至2018年「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」，2016年第一期已公布，2017年第二期驗收中，2018年第三期進行整合性調查招標中，空汙資訊必須嚴謹完整，完成後即會公布。

(中國時報)