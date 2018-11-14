朱梅雪邀飲藻礁水 鄭文燦不理

華航企業工會祕書長朱梅雪喝下藻礁的水後，要市長鄭文燦也喝。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市選委會13日舉辦電視政見發表會，上演3打1戰！候選人朱梅雪、楊麗環、陳學聖皆以大潭藻礁環保議題，狂轟市長鄭文燦。朱梅雪更「技驚四座」當場喝了一大口藻礁海水，還要求鄭文燦也喝一口，陳學聖則舉起「深澳上、觀塘下」紙板，但鄭從頭至尾僅闡述政見，未回應任何人的問題，直到結束才隔「媒體」交火，痛批對手為了選舉前後矛盾。

朱梅雪在政見發表會第二階段提問，直接拿起2瓶水說，1瓶是石門水庫的水、1瓶是大潭藻礁附近的水，隨後拿起藻礁水倒進杯子裡喝下一口說：「是鹹的！」隨後把水杯拿到鄭文燦前，要鄭也喝一口，不過鄭文燦面無表情，沒有理會，現場傳出是「蜂蜜檸檬」嗎？惹來一陣爆笑。

隨後提問的楊麗環直言，沒有誠信者講出的政見，不過是要騙取選票，她說，過去桃園汙染帶來的藻礁問題，從頭到尾都看到鄭文燦不理不睬，在他任內看到的是權力的傲慢。陳學聖也手持寫有「深澳上、觀塘下」的紙板，指鄭文燦沒說清楚沒有資格連任：「你真的疼惜桃園人嗎？」鄭文燦則全程只闡述政見，對朱、楊、陳的攻擊均未當場回應。

但政見會結束後，鄭文燦接受媒體採訪時炮火全開表示，大潭電廠的擴建及中油三接等案是在馬英九擔任總統時代，2014年因核四用電缺口要使用觀塘港232公頃的海岸，時任桃園縣長吳志揚沒反對，也未把觀塘港畫為保護區，包括陳學聖在內的6位立委都表示贊成或不反對，如今232公頃降低為23公頃，陳學聖反而反對，「這是為了選舉、前後矛盾，換了位子就換了腦袋」。

(中國時報)

環團：再不公布就用選票當掉林 張麗善酸 一選舉就誅九族 李進勇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。