朱梅雪邀飲藻礁水 鄭文燦不理

2018年11月14日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市選委會13日舉辦電視政見發表會，上演3打1戰！候選人朱梅雪、楊麗環、陳學聖皆以大潭藻礁環保議題，狂轟市長鄭文燦。朱梅雪更「技驚四座」當場喝了一大口藻礁海水，還要求鄭文燦也喝一口，陳學聖則舉起「深澳上、觀塘下」紙板，但鄭從頭至尾僅闡述政見，未回應任何人的問題，直到結束才隔「媒體」交火，痛批對手為了選舉前後矛盾。

朱梅雪在政見發表會第二階段提問，直接拿起2瓶水說，1瓶是石門水庫的水、1瓶是大潭藻礁附近的水，隨後拿起藻礁水倒進杯子裡喝下一口說：「是鹹的！」隨後把水杯拿到鄭文燦前，要鄭也喝一口，不過鄭文燦面無表情，沒有理會，現場傳出是「蜂蜜檸檬」嗎？惹來一陣爆笑。

隨後提問的楊麗環直言，沒有誠信者講出的政見，不過是要騙取選票，她說，過去桃園汙染帶來的藻礁問題，從頭到尾都看到鄭文燦不理不睬，在他任內看到的是權力的傲慢。陳學聖也手持寫有「深澳上、觀塘下」的紙板，指鄭文燦沒說清楚沒有資格連任：「你真的疼惜桃園人嗎？」鄭文燦則全程只闡述政見，對朱、楊、陳的攻擊均未當場回應。

但政見會結束後，鄭文燦接受媒體採訪時炮火全開表示，大潭電廠的擴建及中油三接等案是在馬英九擔任總統時代，2014年因核四用電缺口要使用觀塘港232公頃的海岸，時任桃園縣長吳志揚沒反對，也未把觀塘港畫為保護區，包括陳學聖在內的6位立委都表示贊成或不反對，如今232公頃降低為23公頃，陳學聖反而反對，「這是為了選舉、前後矛盾，換了位子就換了腦袋」。

(中國時報)