張麗善酸 一選舉就誅九族 李進勇批 官商勾結該道歉

2018年11月14日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長選舉13日舉行公辦政見發表會，張麗善、李進勇火力全開，第一位發言的張麗善酸李進勇既然要從善如流，不如讓她做縣長，每到選舉她家就被醜化，不是正直、基督徒的縣長所應為；李進勇則回擊張榮味任內借貸180多億元、林內焚化爐選址不當官商勾結，張麗善不用替她哥哥解釋嗎？

張麗善表示，4年前她提出國二女生免費施打子宮頸疫苗、重陽敬老金加倍發2000元，李進勇都追隨她的政見，今年她提出雲林縣應建農業冷鏈物流園區，李進勇才說要在虎尾設，後來又改口說要在西螺設置。

張麗善說，水井規費問題不是李進勇不收，是她帶頭抗爭後才不收，如果她當選縣長，不必透過修法，雲林縣政府也會比照彰化、嘉義、高雄不收費。

她話鋒一轉說，很多老人家說民進黨忠厚古意就像大孫一樣要疼愛，但是寵豬掀灶、寵子不孝，每到選舉她家人就被誅連九族，每一個都被罵，這是正直、基督徒縣長所應為的嗎？胞兄張榮味任內為雲林留下200億財產，已去坐黑牢，這樣還不夠嗎？

接著發表的李進勇則指出，水井規費議題是這次選舉的最大騙局，政府已經不收費，他也是唯一親自對蔡英文總統建議水井規費不應收的縣長，張麗善仍在嚇農民。

李進勇猛攻，張麗善指責雲林縣又窮又髒，她的胞兄張榮味擔任縣長時借貸187億元，導致雲林縣財政窮困，他接任時已達借貸上限49.87％，他引進綠能產業真正翻轉雲林產業結構，但「你哥哥引進台塑」。

李進勇說，雲林縣垃圾之所以無法處理是因為焚化爐無法用，無法用原因是選址不當、官商勾結，致使雲林縣政府賠30多億元，張麗善不用替哥哥道歉嗎？

李進勇結語說，雲林縣有一個「地表最強的派系」，這是對縣民最大侮辱，政治不能被派系、家族政治綁架，選票非投不可，還要選對人選對黨。

(中國時報)