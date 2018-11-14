大群館案 監院糾正北市府 侯批東廠

2018年11月14日 04:10 中國時報 葉書宏 、 葉德正 、宋原彰、 鄭舲 ／綜合報導 、宋原彰、／綜合報導

監院12日因文大宿舍案糾正北市府，國民黨新北市長候選人侯友宜昨表示，選舉前公布，時機非常敏感，「怎會在這時做這樣的動作，大家自己去判斷。」侯怒批，選前拿出來炒作就是「東廠」。

選戰進入最後倒數，侯友宜昨回防永和票倉，到永和區勵行街市場、溪洲公有市場掃街拜票，下午再轉汐止拜票，有支持者送上菜頭和蔥預祝當選，侯還和民眾玩自拍。

針對文大租用大群館作學生宿舍引爭議，監院糾正北市府，侯友宜說，這輩子都規規矩矩合法繳稅，沒欠過稅，「財政部怎規定，我們就怎繳稅。」

駁欠稅 特定媒體誤導

媒體追問將大群館拆成99個門牌是否有逃稅之嫌，侯回應，6月已講得很清楚，「選前又拿出來炒作就是『東廠』」。陪同掃街的立委林德福也忍不住怒批，選舉奧步。

侯說，最後階段不要用奧步抹黑，民進黨到最後關鍵時刻，從以往觀察奧步抹黑都會出來，選民都很清楚，包含對手奧步，市民眼睛要睜亮。

媒體追問侯家族又昱公司新莊購地案，侯強調，都更要考慮公平、公正、公益及環境，不是在捷運站旁就要都更，「都更三箭」要搞清楚，用策略性基準容積，提高生活、商業、產業機能。

侯競選總部發言人賴冠群說，監委明確指出「沒任何侯友宜欠稅相關資料」，特定媒體竟在毫無資料、證據下用標題誤導，實為不當，侯用高標準檢視自己行為，連主動繳稅都能遭抹黑成「欠稅」。

賴冠群強調，又昱被國稅局核定23％稅率報繳，主動將所得稅率調高至33％，主動依法繳稅，另，贈與稅部分主動通報國稅局繳交，何來欠稅？

監委澄清 無選舉考量

提出糾正的監委高涌誠昨下午舉行記者會，澄清報告未認定大群館有無違反規定。他說，關於大群館以集合住宅作為學生宿舍，報告僅就北市府在相同事實、相同法令下，分別於2012年及2018年做出不同處分，傷害政府公信力、致生人民困擾而提出糾正。

他說，調查報告上周委員會已通過，是按排定行政流程處理，無任何選舉考量，內容從未談及「某候選人」，應屬客觀。只是上周討論時，有委員要求若媒體引用與調查報告內容不盡相符，就應主動澄清，監察院會也有委員提出臨時動議希望他澄清，因此才舉行記者會說明。

(中國時報)