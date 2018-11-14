綠鋪天蓋地割侯 監院降格助攻

2018年11月14日 04:10 中國時報 葉德正 、 林金池

選前敏感時機，監院公布「文化大學大群館」調查結果，表面是糾正北市府，卻影射侯友宜財產操守有問題，親綠媒體加上蘇貞昌一搭一唱，政治操作，斧鑿斑斑，令人不禁懷疑，難道監院也自甘淪為打擊異議分子的「新東廠」！

監院選前10幾天公布文大宿舍報告，特別強調全篇沒出現任何候選人姓名，對非屬監院權責的事項也沒做出評價意見，表面上似僅針對北市府，然此案先前綠營狂追猛打吵得沸沸揚揚，監院挑在選前決戰時刻拋出調查結果，司馬昭之心昭然若揭。

又昱公司針對租屋問題，主動採取同業利潤最高標準33％稅率申報，並補繳2014年至2017年差額10％稅額，原本股權轉移因公告現值調整，超過贈與稅標準補繳贈與稅，這些過程都不提，全被簡化為「欠稅大戶」。

民進黨傾全黨猛攻新北，從文大宿舍案、鄭南榕案再到徐自強案，接著段宜康再透過臉書帶風向，點出又昱公司購地案，展開一件件「割侯」大作戰，即便侯友宜拿出證據，仍視若無睹持續抹黑。

當年民進黨執政，除拔擢侯友宜成最年輕警政署長，還看中他基層出身、英雄形象，希望他代表民進黨參選嘉義縣長、台中市長，如今只因他代表國民黨參選，「英雄變狗熊」，鋪天蓋地抹黑攻擊，令人不寒而慄。

難道侯友宜太太的財產繼承是第一天嗎？早在警界任職時即眾所皆知，也經多次調查沒問題，否則在警界升遷中，早就成黑函攻擊焦點，如今冷飯熱炒是何居心？

這也難怪，綠營選舉本來就擅長抄家式抹黑，冠冕堂皇的正義大旗下，隱藏鬥爭、奪權本質，前促轉會副主委張天欽「東廠說」，不就一語道盡內心真正想法？

走了個促轉會，又來了個監察院，下一步，應就是檢調機關分案調查，約談、搜索與天天放話凌遲，即使沒證據也辦到最後階段，只為讓侯友宜選不下去、讓選民投不下去。

選舉天天上演「綠色恐怖」，選民，不生氣嗎？

(中國時報)