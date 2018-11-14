昔司改健將 今悖離正義淪打手

民間司改會成員現況

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中國時報
／台北報導

民間司法改革基金會是呼應前總統李登輝1994年成立的「司法改革委員會」，宗旨是「建立公平、正義、值得人民信賴的司法」，包括律師羅秉成、顧立雄等都成為捍衛司法正義名人，但隨政黨兩次輪替後，昔日司改健將轉入公職，擔任獨立機關高官，卻淪司法打手，令人不勝唏噓。

2016年8月31日黨產會成立，首任主委就是民間司改會常務董事顧立雄，未經法律程序辨識下，逕行認定國民黨產加以凍結，將民間司改會致力追求的無罪推定原則及程序正義拋諸腦後。

顧立雄轉戰金管會，接棒的林峯正更以激進手段，打算對國民黨青年軍到黨產會辦公大樓貼「青年起義人民不服從」封條舉止，依法追訴。

另一名司改會常董羅秉成，在擔任太陽花學運義務辯護律師，還高喊「為台灣民主堅持守護」，入閣成為政務委員，卻奉命研擬立法或修法來打擊「假新聞」，無疑是「昨非今是」。

尤其，司改會監察人高涌誠及諮詢委員楊芳婉擔任監察委員後，也遺忘過去的堅持。高涌誠在面對台大校長遴選案時，要求台大填寫專任教師申請至營利單位或團體兼職情形，甚至以「敬酒不吃吃罰酒」恫嚇台大，說穿了就是為貫徹卡管作為，此次更在選前就文化大學宿舍案提出糾正，當起綠營打手。

楊芳婉則是自稱東廠的前促轉會副主委張天欽之妻，她沒有阻止已有房產的丈夫申請官舍、公費購置家具，已與昔日堅持的公平正義背道而馳。

至於目前最晚進入行政體系的司改會常務執行委員尤伯祥，以往以翻轉冤案為職志，在成為促轉會委員後，應明白促轉會本質是政治追殺任務編組，與司法公正意志不符，卻以此為己任。這些昔日在野監督者，面對蔡政府二次司改挫敗，選擇噤聲，卻在仕途上，大放異彩。

(中國時報)

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