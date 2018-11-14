丁北投固樁談發展 姚緊咬柯帳目

2018年11月14日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲承認「小野事件」傷選情，圖為13日柯直搗綠營票倉萬華三水街市場拜票，一位攤商（右）端出油雞送柯，嚇得柯連說不要不要！（陳信翰攝）

選舉倒數，棄保效應成話題，國民黨台北市長候選人丁守中呼籲，想想大台北地區正衰退沒落，「應棄柯姚，保丁守中」，加速都更、加速經濟發展、加速招商引資。

此外，民進黨台北市候選人姚文智昨仍痛罵台北市長柯文哲說，如果柯2014年帳目細節都證明沽名釣譽，2018年後關帳卻仍收受捐款，「有什麼資格要求別人公布帳目？」姚直言，就算柯公布今年帳目細節，也可能是假的，比喻最厲害的詐騙集團就是在細節上描述很清楚，但拆開就發現是煙霧彈。

丁守中昨回防大本營北投區，跑市場跑眷村。他在熟悉的地方掃街精神特別好，一一向支持者握手拜票。對民進黨有沒可能操作棄保？丁守中說，作為執政黨如還要搞棄保、打假球，這樣的執政黨應被唾棄，且民進黨台北市長候選人姚文智全力在拚，應不至於棄保，有棄保應該也是台北市長柯文哲在操作。

姚文智將在周日舉辦「手護國家首都」造勢，本土社團昨先替他辦記者會暖場，民進黨前主席姚嘉文呼籲大家堅持台灣價值，支持姚文智。

媒體昨問姚，柯文哲要他趕快公布經費細項，但姚爆氣反批，柯2014年帳目公布後發生500萬元收據事情，甚至宣稱關帳後還收受929萬元政治獻金，這些都是吃乾抹淨，「這樣細節還有意義嗎？」

姚批柯說，柯的清廉已完全破產，4年前跟4年後帳目都講不清，「你有什麼資格問我要公布什麼帳戶？」

此外，姚日前問柯有幾棟房子，柯競選辦公室回應「市長私事沒必要回應」。姚昨怒轟，如果房子是私事，財產申報為何要申報房子？如果公職人員有幾棟房是私事，那為何要有陽光法案？這不是私事，否則就不需向監院申報。

(中國時報)