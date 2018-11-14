缺組織奧援 柯獨立拚戰喊吃力

2018年11月14日 04:10 中國時報 張潼 、吳堂靖／台北報導 、吳堂靖／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中支持度幾乎追平現任市長柯文哲。柯文哲13日指出，他發現藍綠常談的統獨都是假議題，問題是這種假議題仍能影響台灣政治，此次小野事件就是很典型挑動藍綠敏感神經，造成選民板塊移動。

不僅間接承認自家總幹事「放火」，柯還說，自己選戰團隊是「史上最弱團隊」，自己靠個人魅力打選戰，鎂光燈都在單一候選人身上，要去扛超過50％的勝敗責任，「很吃力！」

選情原本一路領先，卻在選前1個月現波瀾。柯昨直言，統獨議題籠罩政壇20年，但終究是假議題，因現階段美國不可能讓台灣與大陸統一，但也不會讓台灣搞台獨、激怒大陸，所以變成「假統一、假台獨」；不過雖假，但仍影響台灣政治，小野事件就很典型。柯說，如果他是政客，很多人說「這對選票有傷，你把他開除」，可是「我又不是政客，台灣這種板塊、藍綠敏感神經還是要一步步脫離」。

媒體追問團隊狀況頻傳，是否讓他感受支持者變化？柯自嘲，選舉還是有技術，「老實講，我們團隊叫做史上最弱團隊，只海選幾個小朋友。」

不過他說不後悔，當年世大運也從頭到尾毛毛的，畢竟開閉幕導演都35歲以下，等到煙火打上去，就覺得「還是要有理想，常為安全係數不敢創新，我的態度是年輕人雖沒老到經驗，還是要給機會試試！」

柯向選民信心喊話，光靠市政表現、沒組織的獨立候選人蠻辛苦，希望今年北市這場選舉能給台灣一個機會，真正掙脫藍綠束縛；不是說統獨不重要，但仍有藍綠以外的價值，如清廉勤政、公平正義；剩下最後10天，「我們會做最大發揮！」

柯文哲太太陳佩琪昨晚出席柯活動，隨後在臉書向柯溫情喊話說，連任與否就交給選民決定，選戰有輸有贏，以平常心，心存善念，盡力而為，跌倒了，爬起來再向前衝，沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇。

(中國時報)