選戰觀察－全黨靠1人 國民黨饒了韓總顧高雄

高雄市長藍綠候選人14日行程

友善列印
中國時報
李義

外有民進黨傾府院黨全國之力強攻，內有各地豬隊友的拖磨，最強菜販韓國瑜累壞了！最後10天，如果再強押他趴趴走輔選，選後，豬隊友們應會收到總統府頒贈「功在黨國」匾額。

票房保證 各地爭邀輔選

國民黨中央不給糧草，送韓國瑜到民進黨執政2、30年的高雄參選，各界視他為炮灰，既無選票又無資源連小雞都懶得理會，詎料，他憑著1瓶礦泉水配1碗滷肉飯，竟走出一條活路，還演成席捲全台的霸王級寒流。

韓國瑜從窮在鬧市無人理蛻變為人氣票房保證後，藍營各縣市長議員候選人爭相邀約站台，基於同志情誼，他幾乎來者不拒，一天之內往返台灣頭尾。

高雄的小雞也不放過他，還出現搶人大戰，各路人馬衝到黨部要求陪同掃街輔選，雖然幕僚以「韓總累了要休息」，但「韓總不去就不走」，他最後只好拖著疲累身軀去輔選。

辯論式公辦政見會上，韓國瑜疲態盡露，未見條理分明，也缺乏深度論述，讓陳其邁攻下一城，縮小差距，綠營士氣大振。

雲林的岳母從電視上看到他的疲累，心疼地打電話給女兒李佳芬：「國瑜累壞了，叫他好好休息，嘸湯擱趴趴走了。」

韓不回防 努力恐付流水

高雄市長選舉已成為2018大選的重中之重，民進黨寧可拿台北換高雄，頻頻南下輔選的蔡英文總統與前市長、總統府祕書長陳菊也一再向支持者喊話「高雄不能輸」，只是眼中只有自身選舉勝負的韓國瑜隊友們有聽見嗎？

最後10天，韓國瑜深知再不回防，休養生息，1年來的努力打拚，不無功虧一簣可能。高雄市百貨商業同業會理事長顏久曜登高一呼，逾百位各界業者齊聚，昨天舉行「百業力挺韓國瑜」記者會，韓國瑜未現身，改以視訊表達感謝。

直球對決 陳營布下陣勢

韓陣營已定調，最後衝刺的掃街拜票外，剩餘時間就是與幕僚群閉關，為最後直球對決的辯論會儲備能量，與陳其邁進行最後決戰。

有府院黨及高雄市政府大軍為後盾的陳其邁，則是以逸待勞，還叫陣要韓國瑜利用時間多走走，政見才不會離民眾有距離，要講太平島，平常要用功，到地方跟民眾接觸，才能更了解高雄。

陳陣營更布下陣勢，以「We care」對韓營黃金周末，超級星期天的岡山場造勢，人數要強壓韓營的三山陸戰，還有各行各業翹楚現身「我挺其邁」營造全面勝選氣勢，最後再決戰辯論會。

(中國時報)

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