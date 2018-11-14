韓、陳大打夫人牌 各領風騷

國民黨高市長候選人韓國瑜太太李佳芬（左二）10日前進小港綠營大票倉拜票，受到民眾熱情歡迎。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導
民進黨高市長候選人陳其邁大打夫人牌，日前妻子吳虹（中）現身菜市場掃街，爭取選民支持。（陳其邁競選辦公室提供）
高市藍綠候選人牽手比一比

高雄市長選戰激烈，藍綠陣營大打夫人牌。韓國瑜牽手李佳芬曾任縣議員，對選舉不陌生，拜票颳起旋風，親民形象深植人心。陳其邁夫人吳虹作風低調，但拍片反擊「又老又窮」，試著習慣鎂光燈，走入人群爭取支持。

55歲李佳芬當過記者，在跑新聞時認識韓國瑜，兩人擦出愛的火花，她曾任3屆雲林縣議員，後來選擇隱退政壇，走入教育界，創辦維多利亞雙語學校，目前擔任副董。

李佳芬身段時而柔軟，時而強硬。她坦言，一度反對韓國瑜參與這次選舉，但也心疼他為迎戰而日漸消瘦；在面對丈夫遭抹黑攻擊時，親上火線到電台發聲，捍衛韓的清白，也釋疑學校租地風波。

52歲吳虹是馬來西亞華僑，與陳其邁在大學相識陷入愛河，婚後定居高雄27載。身為執業婦產科醫師的吳虹，平日以事業及家庭為重，還得分攤丈夫從政壓力，扛起子女生活起居，是典型「成功男人背後的女人」。

然而，隨著選情陷入膠著，她學習涉入陌生政治語言，直批韓國瑜是脫口秀藝人，更披上競選綵帶，到菜市場緊握每雙選民的手。

身為高雄媳婦的吳虹，感慨高雄像被重工業家暴遺棄半世紀的孩子，被民進黨撿回來花了20年修復，把髒汙變漂亮，把貧窮變光鮮，準備要跑要跳之際，傷害過的人卻來嫌「又老又窮」，狠酸韓國瑜。

(中國時報)

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