韓今晚岡山造勢 改唱國旗歌

2018年11月14日 04:10 中國時報 林瑞益 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「岡山挺韓國瑜之友會」今天晚間登場，高雄市農會理事長蕭漢俊昨日表示，岡山河堤公園占地7公頃將號召10萬人到場，因旗山場演唱軍歌〈夜襲〉引發討論，今天還是會唱〈夜襲〉，但壓軸主題曲會改唱〈國旗歌〉，屆時看外界還有什麼指教？

民進黨祕書長洪耀福昨天說「守住高雄，民進黨沒有輸」，民進黨高雄市長候選人陳其邁不讓韓國瑜三山造勢場面專美於前，18日晚間6至8時將在捷運南岡山站1號出口處空地舉辦造勢晚會，競選總幹事趙天麟表示，不管韓國瑜陣營要喊多少人，他們在乎的是高雄、擁抱的是277萬市民，趙信心十足說，「我們的人數一定會比對手多。」

蕭漢俊表示，原本以〈快樂的出帆〉做為岡山場合唱曲，昨天上午最後準備會議裡有人提議唱〈國旗歌〉，年輕人對〈國旗歌〉很陌生，蕭漢俊認為，這不是問題，現場教唱即會，他強調，「國家應是不分藍綠的最大公約數，若有人想雞蛋裡挑骨頭，那也沒有辦法。」

此外，學者范世平日前在臉書貼出「岡山大會戰」合成海報，圖中韓國瑜、侯友宜及盧秀燕3人穿著美軍軍服、戴著有國民黨黨徽的軍帽敬禮。范質疑，海報用辭非常有「八百壯士」的感覺，憂慮中間選民是否會嚇跑？對此，蕭漢俊說，減少1票都擔心，呼籲偉大的高雄市民，不要想這麼多，網友創意無限，欣賞即可，毋須從軍國主義角度去看。

(中國時報)