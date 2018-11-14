瑜閉關備辯論 邁酸臨時抱佛腳

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中國時報
／高雄報導

高雄市長選戰白熱化，電視辯論19日登場，堪稱勝選關鍵一役，左右選民最終決定。國民黨韓國瑜上回表現，被外界視為「失常」，更挨轟政見空洞，昨閉關專心備戰，找來智囊團獻策，對手陳其邁則嘲諷政見不著邊際，臨時抱佛腳不接地氣，選民難以認同。

韓國瑜昨接受本報專訪時透露，昨去台北一趟向智庫討教，與專家、學者聊一聊產業、勞工等政策，深度關心高雄發展。至於陳的批評，「沒關係，反正他從沒欣賞過我」，屆時會把高雄願景好好報告出來，辯論當天即可見真章。

韓國瑜幕僚透露，韓國瑜先前太累，外界爭相邀約站台，體力到達極限，外縣市輔選告一段落，稍微沉澱心靈。昨閉關1天，無安排公開行程，向智囊團請纓作足準備，相信能在下次辯論扳回一城。

陳其邁勸韓，利用時間多走走，平常要用功與地方民眾接觸，才能更了解高雄，應正視不著邊際的政見，才不會如太平島等政見離民眾有點距離，更重要的是「臨時抱佛腳不接地氣，大家不會認同」，但這是韓的選舉方式，只能尊重。

陳其邁競辦發言人趙天麟則酸「不是關起門背稿，就可以給277萬市民交代」。不用辯論，就可以知道，韓主委的口才比陳其邁好，但論準備，陳其邁長期對施政了解，對高雄的認識及對未來的擘劃，都是遙遙領先。

趙天麟直批，韓國瑜善於華麗的辭藻、臨場反應，易被媒體、網路抓到標題吸引關注，但他除形容詞及反應快外，內容比較缺乏，建議韓要認真提出對高雄未來的想法較實在。

他提到，接下來電視辯論整整兩小時，無迴避空間，雙方在沒任何提問人情況下，彼此交互詰問，1人提6題，提問1分半、回答3分鐘，要韓真實走出網路聲量，走出媒體覆蓋，直接面對選民。

(中國時報)

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