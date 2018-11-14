大桔大力挺小智 橘子熱延燒

新竹市長候選人林智堅發起「大桔大力挺小智」活動，除邀市民將臉書換上橘子大頭貼，也廣邀大家在17日下午到關新公園的「小智6號樂園親子嘉年華」同歡。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市選戰意外掀起水果熱！新竹市長候選人林智堅發起「大桔大力挺小智」活動，邀市民將臉書換上橘子大頭貼，17日下午的選前超級星期六更將在關新公園舉辦「小智6號樂園親子嘉年華」，只要出示橘子大頭貼臉書頁面，就可獲限量簽名海報。

新竹市長林智堅拚選戰以來，開創許多創意新招，包括韓版快閃車小智號、戶外親子劇場、萬聖節大遊行等，皆成各候選人效法對象，此次更造成橘子熱潮。

競選團隊表示，「小智抱橘熱」是源於2周前林智堅直播與網友互動時邊吃起橘子，意外造成「堅粉」每日送6號勝選橘打氣的熱潮。這股橘子潮擴及範圍愈來愈大，近來林智堅進竹科或到竹北與新竹縣長候選人鄭朝方合體掃街，都有民眾熱情送上橘子，也有年約4、5歲小粉絲送上「橘子汁」，幾乎已昇華為1場全民運動，過去跑選戰都是準備袋子裝菜頭，現在改成裝橘子，總部收到的勝選橘子已堆成小山。

橘子也充滿粉絲創意，基本款是寫上「6號」、「凍蒜」、「一定當選」等祝福，也有年輕藝術家把橘子畫上新竹火車站、新竹市政府、東門城。

林智堅表示，支持者會在橘子寫上對明日新竹的期許，給予他很大的正面力量，本月10日慈雲路的晚會前他突發奇想，把橘子帶上台，邀請市民朋友送橘子、挺小智，也將臉書大頭貼換上6號橘子，結果成效遠比預期好，立委柯建銘與民進黨市議員候選人，首先帶頭換上6號橘子大頭貼，也有許多年輕粉絲跟進。

林智堅競選總部昨天也宣布，本周六選前超級星期六的下午2時，將於關新公園盛大舉辦「小智6號樂園」，匯集兒童劇團、馬戲團、挺明日新竹市集、寶劍大遊行、小智商號等一系列童趣十足精彩內容，同時將募集橘子，號召市民化身「橘友」，一起寫下對明日新竹的期待，將能獲得林智堅親筆簽名的限量海報。

(中國時報)

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