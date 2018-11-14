投票日用LINE fb拉票 最重罰500萬

2018年11月14日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

年底公投綁大選倒數計時，中選會昨正式宣布，今(14)日零時起，至11月24日投票截止前，不得以任何方式發布有關候選人或選舉民調，也不得加以報導、散布、評論或引述民調，在投票日24日包含簡訊、LINE、臉書等，不可以用來拉票，若違反規定，可處50萬至500萬元罰鍰。

只要接獲檢舉 就會調查裁罰

中選會副主委陳朝建指出，11月24日同時適用《選罷法》及《公投法》規範，任何人都不得從事競、助選宣傳活動，候選人也不得從事公投宣傳活動。另外，投、開票所禁制區範圍內禁止從事包含公投宣傳等任何活動，禁制區外亦不得有任何競助選活動，雖然候選人以外任何人可進行公投宣傳，但不得穿插候選人姓名、號次、政黨名稱、影像、聲音、文字等藉機助選。

藝人楊烈在2016年總統大選投票日，在其個人臉書PO文力挺小英，後來被處60萬罰鍰。中選會法政處長賴錦珖表示，網路傳播觸法樣態很多，曾有人傳了100多通LINE訊息被裁罰，或是臉書上更新民調、電子郵件傳送等方式，都會構成觸法；此外，先前也有民眾將相關資訊LINE到群組，遭內部成員檢舉，而中選會只要接獲檢舉就會進行調查、裁罰。

不過，賴錦珖也說，考量有些行為人並非候選人、政黨，而是一般民眾不了解規定，自發性、不經意宣傳，就可能遭重罰50至500萬元，因此目前正推動相關修法、向內政部建議，將罰則做適度調降。

助選定義不清 非刻意怎麼罰

國民黨團首席副書記長吳志揚也認為，現在大眾聊天習慣透過LINE、臉書，除了中選會應多加宣傳外，對於一般民眾互相聊選舉、並非刻意要影響選情，或是舊聞轉貼來、轉貼去，都應該多以宣導方式，不小心違規但不一定要重罰，畢竟不是刻意動員行為，若大量轉發或有特定組織動員的才需要處理。

國民黨團書記長曾銘宗則指出，投票日不得從事競、助選之規定，對候選人、助選人來說有理，但若是朋友、一般民眾間討論，助選定義也不清楚，執行上會出現爭議；現階段還沒修法，規範對象應著重候選人、助選人，一般大眾不應成為規範、納入懲罰對象。

綠委許智傑表示，若只是一般的LINE互傳拉票，都是人之常情，應該屬於正常的私人範圍，中選會不必過度干涉；但若是有大量傳播或系統係惡意攻擊，就一定要法辦。

綠委李俊俋坦言，民眾或各陣營用LINE拉票並不好查，中選會不可能去調民眾的LINE通聯紀錄，除非有刑事案件才可以去調閱，認為可能只是宣示性告知。

(中國時報)