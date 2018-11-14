資安秒攻 小英憂國安受威脅

總統蔡英文（前右）13日在總統府，接見「2018DEFCON CTF駭客大賽世界盃台灣參賽隊伍：HITCON戰隊及BFS戰隊」，勉勵年輕團員，並逐一握手致意。（中央社）

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中國時報
／台北報導

縣市長選舉即將登場，蔡英文總統昨天再度指控大陸對台灣造成威脅！她說，台灣每分每秒，無論是關鍵基礎設施，或是相關的資訊防護機制，都持續有來自境外的資安攻擊跟威脅，未來相關部會要投入更多資源因應。

選戰進入倒數，民進黨選戰主軸將原先的「改革挺下一代」改為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」，並要求強化「台灣」、「顧台灣」的概念；蔡英文近來四處巡迴各地助選造勢，在站台時也不斷痛批假消息，直指這些訊息很多來自於對岸，要選民選擇可以鞏固台灣主權的民進黨。

蔡英文昨天接見「2018年DEF CON CTF駭客大賽世界盃我國參賽隊伍」，她說，台灣能夠在DEF CON CTF這項全球規模最大的資安駭客競賽中，一次有兩隊進入全球決賽，這是國家榮耀。蔡英文透露，去年跟參賽選手見面後，她請國安會議諮詢委員李德財協調，讓政府能夠投入更多的資源，來培養資安人才。教育部也規畫新形態的資安暑期課程。

她說，現在台灣，在資通訊安全的面向上，面對非常大的挑戰；資安就是國安，當我們的關鍵資訊基礎設施、資訊網路受到攻擊時，也代表著國家安全受到嚴峻的威脅。

蔡英文表示，過去傳統的安全定義正在改變，「事實上，就在我們現在說話的這每分每秒，無論是針對我們的關鍵基礎設施，或是相關的資訊防護機制，都持續有來自境外的資安攻擊跟威脅」。

她說，今年9月，國安會提出我國首部的資安戰略報告，未來相關部會還要投入更多資源，落實關鍵基礎設施防護，持續培養資安人才，只有如此雙管齊下，才能跟上資通訊防護一日千里的快速變化，更是守護國家安全非走不可的方向。

(中國時報)

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