更改公投意見書違法 中選會將提抗告

下一代幸福聯盟13日舉行記者會指出，中選會任意更改他們發起的愛家公投選舉公告上的文字，因此要求中選會依法回收公報，並向全民道歉。（姚志平攝）

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中國時報
楊佳穎、／台北報導

下一代幸福聯盟昨召開記者會控訴，依《公投法》規定，行政院對公投案的意見書應在投票進行公投28天前公告，但中選會在10月24日公告後，又在11月2日修改並重行公告，已遭高等行政法院認定違法，要求中選會回收公報並道歉。中選會主委陳英鈐回應，北高行在裁定前，並未依法徵詢中選會意見，且7日裁定、中選會9日才收到，「將依法提起抗告」。

「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩，提案「要用民法以外的形式保障同志權益」的第12案公投成案後，在中選會於11月2日第2次公告行政院意見書，曾獻瑩向北高行聲請停止執行，北高行認為，11月2日的重新公告未滿《公投法》規定的28天前，裁定公投選舉公報，要以10月24日公告的內容為準，而非11月2日重新公告的內容。

陳英鈐昨日解釋，中選會在10月24日公告後，行政院在10月29日來文，對行政院意見做幾點文字修正，並沒有更改公投主文，「行政院是希望讓民眾更了解行政院立場。」

陳英鈐進一步說，中選會是依據先前第六案前例，在公告後若行政院有意見修正，依例給予刊登修正，且當時公投公報還沒刊印，此舉也符合《公投法》精神，在公投公報上兩面俱陳，刊載提案人主文、理由書，以及相關機關意見書。

台大醫院前副院長王明鉅昨在其臉書上質疑，中選會已經印了900萬份公投公報，如果再重印要再花1.5億，中選會說要提抗告，只是如抗告之後，法院仍然裁定停止執行呢?「中選會陳英鈐主委，您可能會賠1億5000萬喔！」

(中國時報)

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