蔡賴開千億支票 國民黨要審計部追究

2018年11月14日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

立法院昨邀請審計部審計長林慶隆報告「106年度中央政府總決算審核報告」，國民黨立委賴士葆質詢時指出，蔡英文總統因2018選情低靡，在未經立法院同意的情況下，陸續在宜蘭、高雄大開千億支票，事前也沒做效益評估，明顯違反預算法、財報法，要求審計部要針對蚊子館的決策者追究政治責任，並揭露資訊。

選舉逼近，蔡英文與行政院長賴清德，接連端出政策牛肉替黨內候選人拉抬聲勢。對此，賴士葆昨質詢林慶隆時指出，選舉到了總統就趴趴走，到處開支票，這個就叫做政策買票。

賴士葆表示，過去民進黨在野時，不斷批評主政者政策買票，現在卻在做當時自己所批評的事情；尤其是在宜蘭、高雄這兩個選情緊張的地方開出千億支票，債留子孫之外，更是完全沒做效益評估，明顯違反預算法、財報法。

對此，林慶隆表示，所有政策都要有計畫，且依預算法規定都要編列預算，案子是否成案也都要完成預算程序

但賴士葆質疑，審計部這樣的說法，是不是就代表總統現在開的都是還沒經過立法院同意的空頭支票？他要求，審計部應該對愛亂花錢、好大喜功的官員進行監督，審計報告也不能避重就輕，總是在寫一些根本不痛不癢的內容，「到底這麼多蚊子館是哪個政治人物、哪個官員到地方去開的支票，這些都應該在審計報告裡點出來！」

林慶隆說，審計部對於閒置的公共設施下了很多功夫，也移送監察院。但賴士葆強調，審計部只敢打蒼蠅不敢打老虎，只敢追究事務官不敢追究政務官。但林慶隆繼續回應，要不要責任追究，要看個案情節，審計部不會失職，但也不會越權。

(中國時報)