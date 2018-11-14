中選會淪民進黨附隨組織

2018年11月14日 04:10 中國時報 朱真楷

中選會的全名叫「中央選舉委員會」，而非「民進黨中央選舉委員會」。結果，從杯葛以核養綠、控告國民黨連署有誤，近日又被行政法院裁定違法，在民眾心裡已失去客觀中立形象，淪為政黨附庸。

中選會之於民主體制，就是單純辦理選舉、罷免與公投的行政機關；它就像是「不必負責出題」的大學聯招會，無論考題難易、考生優劣，與他一點關係都沒有。唯一工作，就是扮演好超然第三者，提供舞台讓投票得以順利進行。結果，這個獨立機關卻是一再假行政手段，技術杯葛不符執政當局利益的公投案。

例如，面對「以核養綠公投」提案人在法定時間內補送連署書，卻以「無再次點收義務」為由刁難拒收。

如今，面對下一代幸福聯盟提出的「愛家公投」，竟無視《公投法》當中，有關政府機關意見書需在公投前28天對外公告的規定，遲至11月2日逕自新增行政院意見進行二度公告。

請問中選會，先前台北高等行政法院認定不得拒收「以核養綠公投」補提連署，這巴掌難道不夠響亮嗎？如今，北高行又裁定對「愛家公投」行政機關意見書進行二次公告已屬違法，中選會還要抗告，豈能如此一再知法犯法、視法如涕唾呢？如果抗告失敗，公投公告要不要重印?因此多付出的1.5億元成本要算誰的疏失?

任何社會議題，之所以會進入公投殿堂，無非就是公眾存有各類正反意見，因無法凝聚共識，才不得不以公投程序決定政策走向。

就以「愛家公投」為例，撇開大法官解釋不談，無論支持方有多反同、反對方有多挺同，在民主體制下，你我能做的就是在1124當天領取公投票表達意志；無論結果如何，都會是集體公民意志的展現。換言之，人民才是公投裁判，中選會若想越俎代庖，就是在褻瀆民主。

(中國時報)