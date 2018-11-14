APEC架構 兩岸維持良性互動

2018年11月14日 04:10 中國時報 楊孟立 ／莫士比港報導 ／莫士比港報導

外交部國際組織司司長陳龍錦（右）與經濟部國際貿易局局長楊珍妮（左）在莫士比港接受媒體訪問。對於外界預期兩岸會中交鋒，外交部表示，誤解與爭議已解決，盼在APEC架構下，維持兩岸良性互動。（中央社）

中國大陸日前在亞太經合會（APEC）活動裡，惡意運作否決台灣的倡議，引起與我友好的美、日提出封殺中國倡議。外交部國際組織司司長陳龍錦昨在資深官員會議結束後，向媒體表示，不論是誤解或爭議都已經解決了，「我們希望在APEC架構之下，兩岸能夠維持良性互動。」

我方近年在APEC針對「婦女經濟賦權」、「發展永續農業」等領域，提出多項倡議，但大陸打壓無所不在。外交部長吳釗燮日前也在媒體專訪中強調，最近大陸小動作很多，企圖把原來不存在的「一中原則」塞到APEC組織運作裡。

我捐APEC基金會70萬美元

陳龍錦說，APEC採共識決，只要有人濫用，任何人都可能成為受害者，這是大家都不樂見的。不過，在問題解決之後，我方提出的5個計畫就有4個得到APEC基金的挹注，包含中小企業處提出的2個倡議、衛福部中央健保署1個、衛福部國民健康署1個。

陳錦龍同時宣布，我方11日與APEC祕書處執行長Alan Bollard簽署備忘錄，捐贈70萬美元給APEC基金會，致力於增進APEC地區的市場整合與貿易。Alan Bollard特別在資深官員會議報告中對台灣參與APEC表達肯定。

會議期間與4國雙邊會談

媒體詢問我方與美陸資深官員互動如何？陳龍錦強調，既然是一起開會，寒暄一定會有，交換議題很正常。他指出，會議期間有找空檔與4個國家代表雙邊會談，談到雙方如何加強在APEC領域的合作，不過礙於雙邊默契，以及對對方的尊重，無法說明是哪些國家。

陳龍錦說，對我們而言APEC是一個很難得的國際組織，我們這邊會想盡辦法增加知名度，在發言的時候，都會針對我們有參與貢獻的倡議做一些說明。

他又說，APEC絕對不是只有外交部與經濟部參與，國發會、財政部、衛福部、交通部、農委會、海洋委員會、國土安全辦公室等機關都有部分參與，一整年下來參與的APEC活動至少有200多項，國內主辦的就有30多項。

(中國時報)