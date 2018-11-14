陸學者：張忠謀出任特使 蔡政府打安全牌

2018年11月14日 04:10 中國時報 張國威 ／上海報導 ／上海報導

廣州中山大學台研所所長朱衛斌13日受訪時表示，台積電董事長張忠謀出任亞太經濟合作會議（APEC）特使，對幫助民進黨各縣市選情非常有限，其主要目的是選出一個大陸能接受的人選，在九合一前夕做到台灣仍能參與此一所剩不多的國際會議，以避免進一步惡化選情，甚至影響2年後的總統大選。

朱衛斌說，台灣能出使APEC特使、又能讓大陸接受的人選並不多，宋楚瑜已代表台灣當局出使2次，總體效果對蔡英文來說並不滿意，而且宋楚瑜每次出使都有自己的考量，在今年九合一選舉的關鍵時刻再派宋楚瑜的話，可能引起台灣各方面的不良影響。

相較之下，朱衛斌表示，張忠謀是一張「安全牌」，是一個單純的企業家，在台灣經濟領域有高度影響力，本身與大陸也有業務往來，在兩岸關係上的公開表態上一直以來都相當慎重。蔡英文選張忠謀，就是他既能代表台灣在國際上發出聲音，台灣內部及民眾能夠接受、大陸也不會反對。

但朱衛斌也指出，張忠謀出任APEC特使對幫助民進黨九合一選情的影響微乎其微，畢竟九合一選舉屬於地方首長選舉，台灣地方選民更關注的是經濟發展及民生問題；民進黨當局近來意圖炒作兩岸關係統獨問題，如馬英九講「新三不」，蔡英文隨即針對「不排除統一」一條加以尖銳攻擊，但這對台灣各界及選情，都沒有引起太大關注及返響，甚至引起反彈。

(中國時報)