巴紐主辦APEC 處處可見大陸身影

2018年11月14日 04:10 中國時報 楊孟立

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞首次承辦亞太經合會（APEC），不過，本屆APEC卻處處可以見到「中國援助」（China Aid）的鮮紅色字眼，難怪我外交官員說，這一屆根本就是「中國移師巴布亞紐幾內亞主辦APEC」。

巴布亞紐幾內亞每日人均收入僅1.25美元，是APEC經濟體中最貧窮的國家，以巴紐的財政能力，根本負擔不起APEC的龐大開銷，大陸趁勢提供千萬美元優惠貸款向巴紐招手，支援興建並更新許多基礎建設。

記者一步出機場，處處可見「中國建設銀行」、「中國中鐵」、「中國建材」等廣告看板，從機場通往APEC主場館的APEC Haus的機場快速道路，正是由中國港灣工程公司興建。舉行總結資深官員會議和企業諮詢委員會的國際會議中心，也是大陸出資建造，牆面上還留下「中國援助」四個鮮紅大字，因此，台灣官員記者會，都要避開這個場地，以免讓對岸有作文章的空間。

鄰近國際會議中心的國會大廈前新開道路，又被稱為「中國大道」，沿路掛滿了五星紅旗，就連聯絡會場交通的40輛巴士，也是中國金龍快車提供，車身上同樣有著「中國援助」。

近年來大陸勢力進入巴紐，成為第二大援助國。官員透露，走在路上的黃種人，除了較早來扎根的馬來西亞華人之外，幾乎都是大陸人，而且大多都是從事營造業、建築業，可以看得出來大陸藉由協助APEC基礎建設的機會，更進一步深入巴紐，宛如「非洲經驗」活脫脫在巴紐重演。

另一方面，不只是APEC官方會場充滿陸資陸企色彩，就連庶民區也可以見到大陸元素。記者實地走訪莫士比港的傳統果菜市場，眼見許多果菜攤販都使用「中糧集團」、「南京愛肥農資」等大陸農產加工業者的手提袋，可以想見大陸的農藥商、肥料業在當地多受歡迎。

(中國時報)