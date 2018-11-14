巴紐主辦APEC 處處可見大陸身影

友善列印
中國時報

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞首次承辦亞太經合會（APEC），不過，本屆APEC卻處處可以見到「中國援助」（China Aid）的鮮紅色字眼，難怪我外交官員說，這一屆根本就是「中國移師巴布亞紐幾內亞主辦APEC」。

巴布亞紐幾內亞每日人均收入僅1.25美元，是APEC經濟體中最貧窮的國家，以巴紐的財政能力，根本負擔不起APEC的龐大開銷，大陸趁勢提供千萬美元優惠貸款向巴紐招手，支援興建並更新許多基礎建設。

記者一步出機場，處處可見「中國建設銀行」、「中國中鐵」、「中國建材」等廣告看板，從機場通往APEC主場館的APEC Haus的機場快速道路，正是由中國港灣工程公司興建。舉行總結資深官員會議和企業諮詢委員會的國際會議中心，也是大陸出資建造，牆面上還留下「中國援助」四個鮮紅大字，因此，台灣官員記者會，都要避開這個場地，以免讓對岸有作文章的空間。

鄰近國際會議中心的國會大廈前新開道路，又被稱為「中國大道」，沿路掛滿了五星紅旗，就連聯絡會場交通的40輛巴士，也是中國金龍快車提供，車身上同樣有著「中國援助」。

近年來大陸勢力進入巴紐，成為第二大援助國。官員透露，走在路上的黃種人，除了較早來扎根的馬來西亞華人之外，幾乎都是大陸人，而且大多都是從事營造業、建築業，可以看得出來大陸藉由協助APEC基礎建設的機會，更進一步深入巴紐，宛如「非洲經驗」活脫脫在巴紐重演。

另一方面，不只是APEC官方會場充滿陸資陸企色彩，就連庶民區也可以見到大陸元素。記者實地走訪莫士比港的傳統果菜市場，眼見許多果菜攤販都使用「中糧集團」、「南京愛肥農資」等大陸農產加工業者的手提袋，可以想見大陸的農藥商、肥料業在當地多受歡迎。

(中國時報)

陸學者：張忠謀出任特使 蔡政府… 蘋概股重摔 大立光嚇出2字頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。