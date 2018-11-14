陳其南澄清 故宮整修不閉館

2018年11月14日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

圖為非假日時段，故宮仍有不少觀光客慕名而來。（季志翔攝）

針對立委質詢台北故宮將因整建而閉館3年，引發各界議論，院長陳其南13日緊急澄清，針對立委質詢僅能簡單回應，實則閉館只是其中一種可能性，但目前是依去年行政院核定的「新故宮計畫」版本來作業，未來朝向整修期間不閉館來進行。

陳其南澄清：「閉館與否，昨日也回答還在評估，也沒有完全定案，正館的休館不是唯一選擇。」他表示，針對北院的整修，內部會議不斷召開中，每次討論的內容也都不同，立委柯志恩所針對的僅是其中一次的討論內容。他表示，計畫執行有很多可能性，需要仔細進行協調、規畫再做最後決定，且最後要由行政院批准，「非故宮院長一個人憑其文化思維做最後決定」。

陳其南表示，依去年行政院核定版「新故宮計畫」並未提及故宮北院整修期間要閉館，至於立委質詢的會議內容只是北院擴建程序裡一個選項或可能性，目前進行的各種評估比較，「某種程度上類似幕僚的準備」但最後仍會由政院決定，至於12日所提計畫變更公文已上簽，故宮副院長黃永泰澄清是指故宮南院在BOT案終止契約後，土地面積從20公頃變成70公頃，需要再做空間的重新規畫。

至於將北院重要文物部分移往南院，故宮也澄清這一計畫與北院整建沒有一定關係，未來南院策展仍會持續展出北院文物或自國外借展。陳其南指出，南院雖「策展都是北院協助，但空間定位是分開的」。

陳其南並表示，北院的整、擴建工程「難度比想像高」，目前北院包括正館、圖書文獻大樓等好幾棟在建築結構、空調、陳列空間規畫上都有問題，將是接下來需要克服的。

他指出，國立故宮博物院是於1925年在北京成立，2025百周年紀念就快要到來，新故宮計畫有其迫切性，希望能完成整建搭配故宮進入下一個百年，以目前故宮每日接待1萬多入館者，但「人一多就像菜市場，不像故宮作為全球前10名博物館的品質與水準」。

對於是否閉館整修引起各界譁然，陳其南表示，「社會對故宮的一舉一動，或是對台灣的文化事業關注蠻大的」是好的現象，新故宮計畫會顧及對產業的衝擊，會聽取各界意見嚴肅對待。

(中國時報)