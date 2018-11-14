張景森：北院將維持小而美展覽

2018年11月14日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

故宮北院正館將「閉館3年」說法引發軒然大波。行政院發言人Kolas Yotaka昨天強調，整修期間，故宮不閉館，南院會持續擴大充實展覽內容。政務委員張景森昨邀集觀光局長周永暉開會後指出，北院維持「小而美展覽」。

故宮風波主要爭點，一是閉館3年、一是國寶南遷。行政院接連兩天澄清沒有閉館，但最新的說法，是南、北院都會維持運作，北院將保持小而美的展覽。

張景森表示，故宮北院整修期間，會持續「小而美的展覽」，重要文物會移往南院展出，喜歡故宮文物的民眾，可以享受南、北院分工下更完整的展覽。

張景森認為，南北院分工的好處，包括可保護文物安全，不致因為施工而受損；大面積的整修，陣痛期較短；北院小規模展覽，可以維持國內外遊客遊故宮、看展覽的習慣；重要展覽帶到南院也可帶動南部觀光，可謂「兩全其美」；為使南、北院分工，政院將協調公營館博機構，如歷史博物館發揮補位效果。

對於6日與陳其南、立委陳明文、蔡易餘，翁章梁等人會面，張景森說，是陳明文、蔡易餘約他會面，他則邀請陳其南一同討論，是立委帶著翁章梁與會；當時立委及翁建議，可將重要國寶移至南院，可帶動南部觀光。陳其南則承諾研究評估這個方案的可行性。張景森表示，陳其南在立院時可能是表達方式不夠周延，才會引發誤會，全面閉館說法，並不正確。

為了息爭，Kolas特地澄清，相關方案，還在故宮內部的討論程序中，還沒有結論報行政院。而行政院曾於去年12月6日核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（2018年-2023年）」草案，其中並未核定要將正館封館，而是「在整建工程施工期間，將部分人員及部分國寶南移進駐，辦理策展、文創、行銷、宣導等活動配套。」

知情人士說，不論是閉館或全部國寶南遷，在選前都會產生效應，陳其南不熟悉政治，才會在立法院做相關發言，而就他所知，原先在政院討論時，就沒說把要所有的國寶都送到南院，也從來沒有說過要閉館，如果故宮內部有進一步的討論，應該要先向政院說明。

(中國時報)