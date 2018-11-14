蘋概股重摔 大立光嚇出2字頭

2018年11月14日 04:10 中國時報 洪凱音／台北報導

受美股重挫602點衝擊，台股昨盤中大跌210點、9700點關卡失守，股王大立光一度跌到2字頭，所幸回神翻紅，帶動權值股走揚，加上陸股午盤轉強，台股終場跌55.37點，收在9775.84點；分析師表示，貿易戰已影響全球手機銷量，指數將震盪加劇，台股上攻萬點壓力大。

股王回神 台股止血

國泰證期研究部分析師蔡明翰指出，蘋果光黯淡正是美股這波重挫的震央，iPhone新機傳大砍單後，不僅蘋果股價昨(周一)重摔5%，供應鏈之一的美國光學裝置製造商LUMENTUM，更大幅下修整體財測，單日股價重挫32%，嚇傻科技類股。

蔡明翰分析，大陸先前的十一長假，手機銷售已衰退1成，現在蘋果新機的銷售狀況不如預期，顯示陸美貿易戰已從政治角力，影響實際需求面以及景氣，現在就看耶誕節的消費旺季，是否能拉抬買氣、扭轉疲軟局面。

不過，美國總統川普對貿易戰絲毫無降溫跡象，蔡明翰指出，接下來還有英國脫歐、義大利公債殖利率攀升等國際風險，建議投資人「小心謹慎」；蔡明翰認為，台股站穩萬點必須具備三條件，貿易戰降溫、美元轉弱以及科技類股抗跌，當這些條件逐漸成形，台股將能朝正向發展。

貿易僵局 期待轉機

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，年底有節慶商機，接著明年1至2月新年行情登場，現在正是台股破底、翻揚的時機，若要降低投資波動風險，又不想錯失機會，葉獻文建議，定期定額布局台股基金，可掌握這波年底續航到明年第1季的揚升契機。

葉獻文指出，雖然陸美貿易關係堂未明朗化前，台股仍將維持區間震盪格局，但下檔空間已相對有限；接下來要觀察的重點是，陸、美領導人在11月底G20會晤，若能替貿易僵局帶來轉機，負面衝擊就能降至最低，以利企業營運發展，進一步化解市場悲觀情緒，才能替台股續航增添助力。

(中國時報)