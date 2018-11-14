不服輸 張素珠靠彩券翻轉人生

台灣彩券經銷商張素珠（中）夫婦都領有身心障礙手冊，但靠著彩券行認真工作生活。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

新北市土城區的彩券經銷商張素珠，4年多前踏入彩券行業，因經營不得其法，營業數字慘不忍睹；為了全家人的生計，張素珠說：「牡羊座有不服輸的個性，每天與自己的對話是，不嘗試加強，怎麼會有改變的機會呢?」，在台灣彩券的輔導下，現在業績蒸蒸日上，靠彩券翻轉人生。

張素珠與有藥師執照的先生黃東揚共同經營家庭式藥局，不敵連鎖藥妝興起，五口之家生活陷入困頓；經身障朋友建議，張素珠順利取得第4屆台灣彩券電腦型經銷商資格；張素珠坦言，藥局開了3、40年，對複合式經營充滿期待，真正踏入彩券領域後才發現很陌生，104年度有多達3個月，單月營業額連40萬元都不到，差點喪失經營資格。

幸好，台彩主管會針對業績不好的店進行輔導，經提問、解答後，張素珠才恍然大悟，招牌、內裝有很大的問題，她花了15萬元重新改裝，並貼上黃色、象徵台彩招牌的牆面，店面變得可加醒目，不僅感覺煥然一新，也提供客人舒適的消費環境。

年約60歲的張素珠，理應要退休、安享天年，但一家五口中有3名成員領有身心障礙手冊，張素珠、黃東揚是肢體障礙，大女兒是重度智障、生活無法自理；由於孩子需要照料，張素珠感覺「責任還未了」，必須持續規劃自己、家人的未來，唯一的目標是彩券業績加強、再加強，要比以前更好才行。

幾個星期前，張素珠把藥局收起來，先生黃東揚也在台彩公司以及業代給予資源協助下，有了立即型(刮刮樂)經銷商資格，現在夫妻的共識是，專心經營彩券，並以積極態度持續追求自我設定的業績目標。

如今彩券生意已逐漸進入軌道，張素珠表示，大女兒重度智障，是兒子選擇就讀文化大學福利系的關鍵，她以身教的方式影響孩子，希望兒子從福利、社工角度發揮手心向下，發揮「施」的善念，在「永不放棄」的精神下，期許孩子在逆境中成長。

(中國時報)

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