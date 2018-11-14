統一發票路跑 台北壓軸登場

財政部與兆豐金控共同主辦的財政部107年統一發票盃台北場路跑活動，13日由台北國稅局長許慈美（左起）、財政部賦稅署組長陳慧綺、兆豐金控總經理胡光華及台北市政府體育局副局長劉寧添一同主持宣導儀式，邀請民眾一同來跑步。 （鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

統一發票盃路跑活動今年壓軸場，於11月25日在總統府前廣場舉行，由兆豐金控與台北國稅局共同主辦，目標募集35萬張發票做公益。兆豐金控總經理胡光華指出，這項活動除鼓勵民眾走到戶外做運動外，更具公益性質，希望民眾參加時能攜11月的發票當場捐出，為社會公益盡一份心力。

這場路跑活動，已吸引民眾踴躍報名，目前網路報名競賽組6,000個名額及休閒組12,000名都已額滿，活動當天現場將開放民眾報名，但以休閒組2,000名為限，想參加民眾須在25日早上5點30分到現場，捐贈107年11-12月份統一發票（無書立統一編號且消費金額10元以上）3張，即可報名參加。

除了民眾參加活動須繳交3張發票，活動當天現場也持續募集發票，胡光華指出，募到的發票全數捐給財團法人育成社會福利基金會、台灣預防醫學學會、財團法人台灣肯納自閉症基金會、財團法人創世社會福利基金會以及社團法人中華民國肯愛社會服務協會等五家社福機構。

胡光華強調，兆豐金控追求經營績效外，也非常重視企業社會責任，2013年開始每年編製企業社會責任（CSR）報告書，並結合旗下銀行、票券、證券、產險等8家子公司及兆豐文教與兆豐慈善2個基金會，專注於社會福利公益事業，照顧對象有兒童、青少年、老人、身障人士以及急難救助、醫療與喪葬補助，並致力高中、國中、小學生的生命藝術教育與藝文活動，未來將持續秉持企業社會責任為社會善盡一份心力。

台北國稅局長許慈美說，九合一大選後，不論結果，皆期望民眾於25日早起參加路跑做愛心，休閒組現場開放2,000個名額接受報名，即使報不上名，也可憑發票在現場約30個攤位兌換各式商品、玩遊戲。

(中國時報)

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