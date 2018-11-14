台達電深耕陸市場 瞄準智慧城市

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中國時報
／武漢報導

台達電近年積極發展「智慧製造」，2016年以來，已經在大陸市場有所斬獲，得到大廠青睞；台達電的下一步，是以現有儲能、智慧技術打造「智慧城市」。

看到「工業4.0」的風潮，台達電執行長鄭平在2016年正式率領集團跨入「智慧製造」業務；台達集團旗下中達電通機電事業華中大區總監潘志成指出，在大陸，智慧製造必將成為趨勢。

台達電「智慧製造」從自動化到智慧化，綜合節能方案以管理、系統、設備三手段，達到降低成本、品質與效率並進、預防預測管理、節能減碳等目的，每月能為客戶增加4成產能，受到大陸製造業大廠的歡迎。

在大陸市占率超過5成的塑膠膜包裝公司武漢新中德塑機就是台達電智慧製造的大客戶之一，設備經銷商表示，台達電除了具有品牌優勢外，產品線也相當全面，能讓客戶「一站式」滿足所有需求，與競爭對手相較之下也最價、值兼備。

台達電的下一步是攻智慧城市。台達電企業信息部資深經理吳美慧表示，智慧城市是包括電動車充電樁、智慧路燈、太陽能發電廠、儲能系統、智慧樓宇、智慧工廠的結合。從同時搭載太陽能發電和監控設備的智慧路燈，到以物聯網為基礎架構的智慧樓宇，整合式樓宇管理平台，讓照明、空調、監控等不同子系統之間能相互打通，藉由「同步翻譯」，進行智慧決策。

(中國時報)

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