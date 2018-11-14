貿協進前伊拉克 搶重建商機

貿協董事長黃志芳（前左）與伊拉克當地商會簽署合作備忘錄（mou），落實雙方合作。（外貿協會提供）

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中國時報
／台北報導

外貿協會董事長黃志芳親自帶隊的伊拉克參訪團昨回台，此行與巴格達與北部庫德族首府艾比爾(Erbil)兩個商工總會簽署合作備忘錄(MOU)，達成加強經貿交流新頁。這也是貿協中斷9年後，首度率團赴伊拉克訪問，在美國制裁伊朗台灣在豁免清單後，貿協前進中東，格外引人注目。

因戰亂關係，我國與伊拉克甚少交流，上一次組團前往是2009年到艾比爾，至於巴格達則未經貿交流過。現在因伊拉克情勢穩定，今年2月世界各國在科威特召開伊拉克重建會議，為其募得880億美元重建經費，加上其石油現在已恢復正常產量，是全球第3大石油出口國，後續商機相當龐大，讓貿協決定再度前往當地探詢搭線。

黃志芳此行只有4天，先帶著8家台灣機械、五金、淨水設備、汽車零配件企業參加當地舉辦的巴格達國際商展，接著前往伊拉克北部庫德族自治區首府艾比爾，與當地知名大企業集團晤談。

黃親自出馬，先後與巴格達與艾比爾商工總會簽署MOU，雙方承諾未來將要加強經貿交流，也達成我認可推薦函的基礎上，簡化彼此的簽證申請程序，便利兩國工商界人士往來。

另艾比爾商工會也允諾明年台灣汽機車零配件展、機械展、食品展組團來台參訪，我明年也會擴大組團參加巴格達國際商展。

黃志芳表示，國人對伊拉克庫德區十分陌生，當地很多產業都有發展潛力；且對醫療、綠能、建材、淨水設備等產業需求很大。另外與石油開採相關的機電設備五金更是看好重建商機，將積極拓展搶進。

(中國時報)

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