蘋果西打變質 部分產品下架

2018年11月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 葉臻 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

國內知名汽水「蘋果西打」日前傳出變質、異物沉澱情形，今年7月底以來廠商陸續接獲122件民眾客訴，新北市衛生局13日證實，9月28日前製造的蘋果西打2公升寶特瓶裝產品有安全疑慮，責令大西洋飲料公司（簡稱大飲）14日中午12時前全面下架。

客訴上百件 新北衛局抽驗

大飲表示，民眾購買生產日為107年9月28日、有效期限為108年6月25日以前，2000ml寶特瓶裝的蘋果西打，可持購買發票及未開封且未過期產品，就近在各通路換貨，若是有發票遺失產品還在等問題，可打客服專線，由專人協助進行退換貨相關事宜。

新北市衛生局12日至大飲公司台北營業所抽驗蘋果西打2公升寶特瓶裝產品6件，製造日期為今年7月9日至9月27日，檢驗衛生標準、酵母菌、黴菌及異物，並約談公司及查閱客訴紀錄，發現該公司於今年7月底迄今已陸續接獲122件民眾客訴。

生產線維修消毒不慎汙染

大飲表示，經初步調查，研判是這批貨在生產線的機器維修消毒過程，有部分不慎遭汙染，造成充填時出現不良品，現已將有疑慮的產品全面下架，這條生產線也已停產大修，由其他生產線負責生產。

碳酸飲料市占第3名、年銷逾10億，這是成立以來，首度產品品質出包。據瞭解，昨日大飲接獲不少客戶急切詢問電話，有人憤怒求償，也有的為了拜拜一箱箱買進，詢問如何退換貨，大飲強調，不會迴避問題，會就消費者實際狀況進行賠償、換貨。

大飲表示，公司所生產的蘋果西打1250ml、600ml、330ml，及250ml都是不同生產線所製造，產品也都正常，另2000ml於10月份製造商品皆屬正常商品，消費者不需擔心。

大飲表示其他產品都正常

大飲昨日股價波動不大，昨日開盤每股報9.88元，中午12時過後，產品出問題消息傳出，一度跌至9.5元，但隨後回漲。

新北衛生局表示，目前無法排除9月28日前製造的蘋果西打2公升寶特瓶裝產品安全疑慮，因此責令該公司於14日中午12時前全面下架9月28日前製造的產品，若查獲各通路仍有販售違規產品，將依違反《食品安全衛生管理法》規定，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

(中國時報)