早產兒全身黴菌「逆行」療法救命

馬偕醫療團隊13日提前為小縈（右四）慶祝三歲生日。（鄭郁蓁攝）

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中國時報
／台北報導

三歲的小縈，出生七個月，體重才只有1152公克，小小身軀卻全身遭黴菌感染，連腎臟和輸尿管都被黴菌絲阻塞，導致無法排尿，送院時，肚子已經腫得跟青蛙一樣大。馬偕醫院小兒科、腎臟科等跨科團隊翻遍所有文獻報告一度無計可施，最後以逆行輸尿管導管的方式，灌入抗黴菌藥物，成功救回小縈一命。治療方法全世界前所未見，報告登上今年11月的「國際泌尿學期刊」《UROLOGY》。

收治的馬偕兒童醫院新生兒資深醫師許瓊心表示，早產兒抵抗力弱，每百名約有1至2名會有黴菌感染問題，但腎臟、心臟瓣膜、眼球、骨頭及血液皆感染抗藥性念珠球菌的全身性黴菌感染案例，相當罕見。

兒童腎臟科主任蔡政道表示，當時黴菌球已阻塞腎盂及輸尿管，尿液出不來，抗生素就不能施打，但再不處理，就會尿毒導致腎衰竭而有生命危險，偏偏電腦斷層導引經皮腎盂引流失敗，原考慮開刀，但早產兒若動刀切開腎臟，一半以上會引發併發症，死亡風險更高，醫護團隊一度無計可施。

所幸專精兒童泌尿系統手術的兒童外科主治醫師許錦城靈光一現，決定嘗試「逆行」性輸尿導管治療，將用於引尿出來的導管，用逆行灌沖方式，注射高濃度抗黴菌藥進入腎。

「雖然沒把握能成功，但不嘗試的話小孩就沒救了」，蔡政道坦言。所幸方法見效，隔天就有尿液排出，腎臟功能也逐步恢復，1個月後順利移除灌流導管。

小縈的媽媽說，女兒一出生就很虛弱，住保溫箱時尿液一天比一天少，肚子越來越大，轉院後，幾乎每天都在病危通知書，已經簽到麻木，因過去也有一名孩子也早產過世，滿心盼望孩子能恢復健康，對幾乎日夜守在病床旁、積極搶救的醫護團隊只有千萬個感激。

(中國時報)

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