流感2周4死 1人發病當天不治

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中國時報
／台北報導

10月起流感季疫情尚未到達高峰，死亡病例卻來得凶，上周再增2例流感併發重症死亡病例，其中1例出現本季第1起打了流感也罔效、發病當天往生，國內流感已連2周各有2例死亡，但因疫苗供應不及，疾管署決延後校園接種作業，後續影響有待觀察。

國內上周類流感門急診就醫為5萬3260人次，與前一周差不多，不過，新增8例併發重症病例、其中2例重症併發死亡，分別是北部79歲男性與南部98歲女性，2人都有慢性病史。

79歲的死亡個案在10月中旬發病後併發肺炎，雖經救治仍在發病後1周死亡，感染病毒是H1N1；而98歲的個案是11月初發病，病程快速變化，發病當天即死亡，個案感染H3N2。

疾管署防疫醫師林詠青表示，98歲感染個案曾在10月底打過流感疫苗，可是4天後出現流感症狀，併發肺炎而且惡化，因此超過65歲以上、孕婦、慢性病患者與6個月以上嬰幼兒都是併發重症死亡的高危險群。

不過，副署長莊人祥指出，之前發生2件疫苗外觀異常，造成食藥署加強疫苗封緘前的外觀檢查，幾乎一支支檢查，耗費時日，導致疫苗供貨不及，最快20日會有26萬劑可以配送各縣市。

目前全國只剩73萬劑可用，疾管署只好邀集預防接種專家召開會議討論因應措施，專家建議延後學生校園集中接種作業，因此，昨天疾管署與各縣市開會研議，統一延後施打的步調。

昨天疾管署公布上周新增2例流感併發重症死亡病例，從10月以來已經累計4例，其中3例65歲以上長者、1例8歲女童，而8歲女童就是校園接種的對象，延後施打疫苗可能威脅莘莘學子。

(中國時報)

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