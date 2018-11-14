美揭密 北韓仍擁20處飛彈基地

2018年11月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

正值美朝談判陷入停滯之際，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）12日援引對商業衛星圖像所進行的最新分析稱，北韓擁有大約20處秘密飛彈作業基地，持續在推進彈道飛彈計畫，該中心目前已辨識出其中13處的場址。《紐約時報》據此指責平壤一直在導演「大騙局」。

衛星已辨識出13處場址

CSIS發布題為《未申報的北韓》的報告，指出在諸多「未申報」飛彈作業基地中，特別受關注的是黃海北道黃州郡的「沙坎墨」（Sakkanmol）基地，該處藏匿了多個地下隧道入口和移動式飛彈發射台。據悉，在這處位於山區地帶的基地，有7條長長的地下隧道，可容納約18輛移動式飛彈發射車。

沙坎墨基地距離兩韓近日正在撤除監視哨所（GP）的非軍事區（DMZ）約80公里，也是距離首爾最近的飛彈基地之一。CSIS報告稱，這些秘密飛彈作業基地可用於存放不同射程的彈道飛彈，包括據稱有能力打到美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。CSIS使用的衛星照片拍攝於今年3月29日。

據《紐約時報》12日報導，此次衛星照片分析由CSIS韓國研究主任車維德（Victor Cha）負責。車維德表示：「這些基地看起來不像已被凍結，工作仍然在進行。大家都在擔心川普會接受一個壞的協議，即他們（北韓）只需放棄一座飛彈試驗場和拆除其他一些設施，就能換來和平條約。」《紐約時報》還稱：「這次的衛星照片證實，北韓一直在玩弄『大騙局』（great deception）。」

「未申報」基地藏發射台

不過，南韓青瓦台發言人金宜謙13日則指出，沙坎墨基地是一座短程飛彈基地，與ICBM無關；北韓並未承諾廢除短程飛彈設施，即便繼續使用沙坎墨基地，也不違反「川金會」達成的協議。金宜謙還說，報告中用「未申報」這一表述也不準確，因為迄今還沒有任何涉及申報義務的協議或談判。

選後發表 意在對朝施壓

當記者質疑這些說法有為平壤辯護之嫌時，金宜謙表示，在需要美朝展開對話的時刻，像「未申報」、「騙局」這樣的表述可能會引發誤會，妨礙談判順利促成。

有分析認為，美國在期中選舉結束之後發布上述報告，可能意在對平壤施加更大壓力，以在美朝談判中占據有利地位。上周，平壤突然取消了原定與美國國務卿蓬佩奧的磋商。北韓官媒12日指責美（南）韓進行小規模軍演，違背了緩解朝鮮半島緊張的協議。

(中國時報)