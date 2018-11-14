COC談判 陸盼3年內結束

2018年11月14日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

隨著陸美角力升級，南海緊張態勢不斷升溫，大陸總理李克強訂出徹底解決南海紛爭的時間表。他13日在新加坡表示，稱「中國和東盟國家就南海問題已經達成一些共識，南海行為準則（COC）談判希望能在未來3年結束」。COC的談判完成，有助於南海的和平與穩定。

路透報導，李克強13日應邀在尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）主辦的第44屆「新加坡講座」上發表演講時表示，大陸期望在3年內，與東協多國完成有關南海行為準則的磋商，從而幫助南海地區實現持久的和平與穩定。大陸和東協國家8月就南海行為準則單一磋商文本草案達成一致。李克強說，大陸與東協國家將在這一進程中受益，它也將有助於自由貿易，並有利於其他各方的利益。

李克強指出，他希望與另外15國的區域全面經濟合作夥伴關係協定(RCEP)能夠在2019年敲定，他們將在本週開會期間宣佈協商取得「重大進展」。

從各國達成「南海各方行為宣言」(DOC)到制定「南海行為準則」(COC)，已經拖了好幾年，廈門大學南海研究院院長傅崑成表示，目前仍有3個關鍵，導致談判無法立刻完成。

首先，大陸堅持一定要排除域外國家干預南海事務，讓南海「社區」內的國家處理自己的事情。例如美國、日本、澳洲、俄羅斯、印度等域外國家，仍想透過影響南海周邊的小國插手介入，把南海升級成國際事務。

此外，較棘手的問題是，各國已占據的島礁如何處理？例如大陸、越南、菲律賓、馬來西亞對南海主權主張有矛盾重疊處，島礁主權歸屬、地位產生爭端時、發生具體的司法案件時如何管轄？這些問題都需要時間談判。

傅崑成表示，第三是COC制定完成後，生效流程如何安排，尚需具體談判。如果將其視為「多邊條約」，國際法有明確的批准、生效流程，必須經由各國的國會通過，才能正式生效；至於需要全部的國家都予批准，或是2/3的國家批准即可生效？各國對此意見分歧，大陸的立場希望取得全體國家一致通過，但有些國家沒有耐心等候。如果把COC視為行政協議，狀況就簡單得多，各國最高行政首長簽署之後即可生效。

(中國時報)