港特首：依一中原則推進港台關係

2018年11月14日 04:10 中國時報 林永富／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥13日強調，香港將繼續根據基本法、「一個中國」原則及北京中央處理香港涉台問題的基本原則和政策，穩步推進港台關係，發揮好香港在兩岸關係中的獨特角色。

林鄭月娥是在出席「告台灣同胞書」發表40周年紀念大會暨中國和平統一促進會香港總會第3屆理事會就職典禮，在致詞時作以上表示。

大陸國台辦則由副主任陳元豐出席，他在會上說，堅持「一個中國」原則，堅決反對台獨，是兩岸關係和平發展的重要前提。他強調，如背離「一個中國」原則，兩岸政治互信就會缺失，兩岸關係就會動盪不安，兩岸民眾尤其是台灣民眾的利益就會遭嚴重損害。

我駐香港辦事處處長盧長水，因港府遲未簽發工作簽證，尚無法赴任，林鄭月娥這番談話，等於說明只要民進黨不承認一中原則，盧長水就無法來港上任。

林鄭月娥說，1979年元旦，大陸全國人大常委會發表「告台灣同胞書」40年來，兩岸關係的發展取得巨大變化和成就。而香港是兩岸交流的重要參與者和推動者，在兩岸關係中一直扮演重要而特殊的角色。

她表示，香港是兩岸政治接觸的重要橋梁，與「九二共識」有著緊密淵源，也是兩岸民間往來重要平台。隨著兩岸關係發展，港台兩地交流日益頻繁，台灣是香港第3大貿易夥伴，香港也是台灣第4大貿易夥伴。台灣居民去年訪港超過200萬人次，是僅次於大陸的第2大旅客來源地，同時香港居民訪台也超過100萬人次。

(中國時報)