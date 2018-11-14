無核化若無進展 美韓明春重啟軍演

2018年11月14日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府已告知日本政府，若北韓無核化沒有進展，目前中斷的大規模美韓聯合軍事演習，「可能最快明年春天重啟」。日方指出，很難斷定北韓是否積極致力於非核化，川普雖曾表態中止軍演，但耐性有限。

據共同社報導，多位日本政府消息人士12日透露，美國官方人士9月來多次告知此事。日本一貫維持向北韓施壓的立場，對於美方體現不允許北韓擁核的態度，日方給予正面評價。

日本政府消息人士透露，「很難說北韓正積極致力於無核化。曾表態中止軍演的美國總統川普，其忍耐也是有限的。」

美方人士提及可能重啟的演習有2個，一是指揮所演習「關鍵決斷」（KR），另一個是野外機動訓練「鷂鷹」（FE）。「關鍵決斷」往年在2至3月前後舉行，確認在朝鮮半島發生突發情況時的美軍增援態勢。「鷂鷹」則於3至4月前後實施，今年有約30萬兵力參加，為迄今最大規模。

南韓國防部曾表示，預計在12月1日前決定是否重啟大規模演習。美國的作法是在期限之前向日本說明，有可能重啟旨在向北韓施加軍事壓力演習的想法。日本外務省及防衛省還設想美朝關係再度緊張，計畫與美方緊密合作。

對於北韓的核武與飛彈，日本政府內強勢意見認為，若美國不施加相當程度的壓力，北韓完全無核化就無法實現。此外也有人擔心，如果美國與北韓談判沒有進展，繼續中斷大規模軍演，可能對北韓有利。

(中國時報)