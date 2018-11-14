無核化若無進展 美韓明春重啟軍演

北韓領導人金正恩（左）和美國總統川普（右）今年6月在新加坡舉行峰會之後，北韓的棄核談判至今仍無重大進展。美表示若無核化仍原地踏步，明春將重啟美韓聯合軍演。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國政府已告知日本政府，若北韓無核化沒有進展，目前中斷的大規模美韓聯合軍事演習，「可能最快明年春天重啟」。日方指出，很難斷定北韓是否積極致力於非核化，川普雖曾表態中止軍演，但耐性有限。

據共同社報導，多位日本政府消息人士12日透露，美國官方人士9月來多次告知此事。日本一貫維持向北韓施壓的立場，對於美方體現不允許北韓擁核的態度，日方給予正面評價。

日本政府消息人士透露，「很難說北韓正積極致力於無核化。曾表態中止軍演的美國總統川普，其忍耐也是有限的。」

美方人士提及可能重啟的演習有2個，一是指揮所演習「關鍵決斷」（KR），另一個是野外機動訓練「鷂鷹」（FE）。「關鍵決斷」往年在2至3月前後舉行，確認在朝鮮半島發生突發情況時的美軍增援態勢。「鷂鷹」則於3至4月前後實施，今年有約30萬兵力參加，為迄今最大規模。

南韓國防部曾表示，預計在12月1日前決定是否重啟大規模演習。美國的作法是在期限之前向日本說明，有可能重啟旨在向北韓施加軍事壓力演習的想法。日本外務省及防衛省還設想美朝關係再度緊張，計畫與美方緊密合作。

對於北韓的核武與飛彈，日本政府內強勢意見認為，若美國不施加相當程度的壓力，北韓完全無核化就無法實現。此外也有人擔心，如果美國與北韓談判沒有進展，繼續中斷大規模軍演，可能對北韓有利。

(中國時報)

港特首：依一中原則推進港台關係 美日聯手 擴大印太區投資

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。