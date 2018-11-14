美日聯手 擴大印太區投資

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中國時報
黃菁菁／東京13日電

日本首相安倍晉三13日與到訪的美國副總統彭斯在首相官邸舉行會談，雙方確認將擴大對印太地區的投資，以實現基於公平原則、自由開放的印度太平洋地區經濟發展，兩國最高將提供700億美元給此區建設基礎設施。大陸提出「一帶一路」構想，在東南亞影響力日增，美日這項表態，頗有與其抗衡之意味。

安倍和彭斯在會談中，針對朝鮮半島無核化、南海局勢以及美日物品貿易協定（TAG）談判交換意見。安倍在會後聯合記者會上表示，歡迎彭斯第3次訪日，他與日本綿密地進行政策磋商，象徵日美同盟穩固的情誼。彭斯則代美國總統川普向安倍傳達，「期待G20再次重逢」。

彭斯在記者會上並正式宣布，美日將提供700億美元給印太地區建設基礎設施，包括日本政府的100億美元，主要投資在能源、基礎設施、電子數位領域。為擴大美國產液態瓦斯輸往亞洲，將致力在東南亞等地建設液態瓦斯設施，並在當地培養相關工作人才。

在北韓問題上，雙方確認今後仍將緊密合作，持續對北韓施壓與制裁，要求北韓履行聯合國安理會的決議，以實現朝鮮半島的無核化。美國也將協助日本早日解決北韓綁架日人問題。安倍還向彭斯說明10月訪中的狀況，雙方同意緊密合作，與大陸進行建設性對話。

(中國時報)

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