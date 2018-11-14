24刀劫殺老婦 水電工判無期

34歲水電工黃元鴻（中）為錢劫殺莊姓老婦，台北地院認為，黃犯行未達兩公約所稱最嚴重之罪，將他判處無期徒刑，全案可上訴。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
兩公約免死金牌重案實錄

34歲水電工黃元鴻，去年到莊姓老婦家安裝電源插座，竟持水果刀凶狠刺殺莊婦24刀致死，再鋸開保險櫃搶走6萬7000元。台北地院審理後，認為黃當庭向被害人家屬下跪，顯有悔意，且犯行未達罪無可逭，也非兩公約所稱最嚴重之罪，沒有剝奪生命永久隔離必要，昨依強盜殺人罪判黃男無期徒刑，全案可上訴。

覬覦錢財 冷血搶走6萬

去年11月14日，獨居北市新東街的73歲莊姓老婦，被發現陳屍家中廚房，保險箱被割開，檢警查出被害人善於投資理財，在台灣及大陸擁有不少房地產，多年來住家裝潢水電工程，都交給黃元鴻處理，因此鎖定黃涉有重嫌追緝。

但黃到案否認犯案，謊稱他與莊婦交情很好，當時莊婦跟他聊天，還請喝酒、喝咖啡，他並稱讚莊婦家的咖啡機品質很好，咖啡很好喝。檢警後來靠著「咖啡渣」突破心防，黃始坦承殺人劫財。

7刀致命 非最嚴重之罪

北院合議庭認為，黃元鴻持刀殺害與自己關係良好，平日互動頗佳之人，所為不僅剝奪了1個人的生命，造成莊婦死亡的結果、財產上損害，並導致被害人家屬驟失親人之痛、失去對人性的信賴，甚至因此嚴重危害社會治安、社會所賴以建立的人性相互信賴的關係。

尤其莊婦身中24刀，至少有7刀穿過胸腹腔是致命銳創，加上黃拿走保險櫃內現金後，為避免遭人發現犯行，故布疑陣而亂翻新東街住處內房間的物品、甚至湮滅罪證，可見他的惡性重大。

合議庭審酌黃男平日素行尚稱良好，在他最後陳述時，也當庭向被害人家屬下跪道歉，應認為對自己的犯行已有悔意，且黃涉犯本件犯行，所為尚未達到罪無可逭、公民與政治權利國際公約第6條第2項所稱「最嚴重之罪」，而有剝奪他的生命而與世間永久隔離的程度，依強盜殺人罪判黃無期徒刑，褫奪公權終身。

(中國時報)

反廢死總召轟 兩公約非不能判死

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