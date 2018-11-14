反廢死總召轟 兩公約非不能判死

友善列印
中國時報
／台北報導

水電工強盜殺害七旬老婦，因下跪認錯，法官引用兩公約並未判處死刑，引發議論。反對廢除死刑聯盟全國總召陳正育指出，法官可能揣摩執政黨廢死政策的「上意」，才又引用兩公約判免死；蔡政府無視民意，也不敢光明正大修法廢死，呼籲民眾用選票唾棄。

目前是台南市東區議員候選人的陳正育說，他在掃街拜票時，民眾得知他是反廢死聯盟總召，和他聊到死刑爭議，多數人早就受不了政府廢死又不執行死刑的態度，但也無可奈何；甚至重大凶殺、法官判免死案例頻傳，民眾早就麻痺了。

他說，我國並非兩公約的締約國，且就算是締約國也並非不能判死，由於政府主張逐步推動廢死，法官可能因此揣摩上意，任意引用兩公約當作免死金牌。而政府就用溫水煮青蛙的方式，讓人民漸漸習慣，達成廢死的終極目標。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭則長嘆一口氣說：「司法不被人民信任，就是國家混亂的開始。」她說，兩公約並非沒有死刑，而是強調程序正義，更沒有所謂的「悔意」、「教化可能」裁量。但法官不只任意引用兩公約，裁量也全憑自由心證。

她說，被告是否懺悔跟教化，根本無法「量化」也不能「驗證」，這幾年來被法官裁量搞得很廉價，致常出現抄佛經、下跪磕頭免死的判例出現。她表示，人民一旦不信任司法，質疑法官偏頗，也會對法官的清譽有所影響，司法制度若崩壞，國家必定混亂。

(中國時報)

24刀劫殺老婦 水電工判無期 屁孩競飆撞死3人 檢認定非殺人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。