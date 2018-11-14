反廢死總召轟 兩公約非不能判死

2018年11月14日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

水電工強盜殺害七旬老婦，因下跪認錯，法官引用兩公約並未判處死刑，引發議論。反對廢除死刑聯盟全國總召陳正育指出，法官可能揣摩執政黨廢死政策的「上意」，才又引用兩公約判免死；蔡政府無視民意，也不敢光明正大修法廢死，呼籲民眾用選票唾棄。

目前是台南市東區議員候選人的陳正育說，他在掃街拜票時，民眾得知他是反廢死聯盟總召，和他聊到死刑爭議，多數人早就受不了政府廢死又不執行死刑的態度，但也無可奈何；甚至重大凶殺、法官判免死案例頻傳，民眾早就麻痺了。

他說，我國並非兩公約的締約國，且就算是締約國也並非不能判死，由於政府主張逐步推動廢死，法官可能因此揣摩上意，任意引用兩公約當作免死金牌。而政府就用溫水煮青蛙的方式，讓人民漸漸習慣，達成廢死的終極目標。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭則長嘆一口氣說：「司法不被人民信任，就是國家混亂的開始。」她說，兩公約並非沒有死刑，而是強調程序正義，更沒有所謂的「悔意」、「教化可能」裁量。但法官不只任意引用兩公約，裁量也全憑自由心證。

她說，被告是否懺悔跟教化，根本無法「量化」也不能「驗證」，這幾年來被法官裁量搞得很廉價，致常出現抄佛經、下跪磕頭免死的判例出現。她表示，人民一旦不信任司法，質疑法官偏頗，也會對法官的清譽有所影響，司法制度若崩壞，國家必定混亂。

(中國時報)