屁孩競飆撞死3人 檢認定非殺人

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中國時報
陳志賢／台北報導

21歲男子謝亞軒與22歲友人黃佑呈，上個月在下班尖峰時間，於北市南京東路公車專用道上無照開車飆速，謝因車速過快失控衝進騎樓撞死3人，警方以殺人罪嫌送辦。台北地檢署認為不構成殺人罪，昨依刑法妨害公眾往來安全致人於死等罪起訴謝男2人，謝最重可判處無期徒刑。

此外，檢方對謝男驗尿，驗出2級毒品反應，確認謝曾吸毒，但檢方認為，謝在案發時意識正常，未出現吸毒後精神恍惚情狀，無法證明肇事與毒駕有關，將另就涉毒部分偵辦。

男子謝亞軒5月間酒駕吊銷駕照，10月11日傍晚近6時，駕駛租來的黑色轎車，與駕白車的黃佑呈，在南京東路4段公車專用道競速，謝為閃避安全島急轉，車輛失控高速衝向騎樓，撞上在路邊回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人不治。

警方因2人在下班尖峰時刻競飆肇事，涉及不確定殺人故意，以殺人罪嫌送辦，檢方對2人聲押禁見，法官認為不構成殺人罪，裁定交保，謝因繳不出保金遭羈押迄今。

檢方傳喚租車行老闆作證，老闆提出車輛保養紀錄為證，表示車況沒問題，爆胎輪胎已換新；檢方還委請肇事車輛原廠技師對車輛檢測，確認車況並無異常。

另依目擊者行車紀錄器畫面，證明2車正在競速，目擊者更證稱以為是「警察在抓小偷」。

檢方認為謝、黃2人承認無照超速肇事，而謝雖稱「對不起3名死者」，但至今未提出具體賠償事宜，依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴謝男，依法可處無期徒刑或7年以上徒刑；另未肇事的黃男則依妨害公眾往來安全罪起訴，最重可判刑5年。

(中國時報)

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