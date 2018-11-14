酒駕撞死醉刑警 判囚5年半

2018年11月14日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

貨車司機林清心，3年前深夜酒駕擦撞酒後躺臥在產業道路上的陳姓刑警，並拖行800多公尺，造成頭骨碎裂死亡。林肇事後逃逸還洗車滅證。二審以林已賠償家屬，依酒駕致人於死、肇逃等罪判林5年6月，案經上訴，最高法院昨駁回，全案定讞。

61歲的林清賢，2015年5月19日凌晨1點多，酒後駕車返家，經過虎尾舊空軍基地南側大門前產業道路時，撞擊與朋友飲酒後仰躺在地的雲林斗六警分局陳姓偵查佐。陳被卡在車底遭拖行800多公尺，一路留下長長血跡，當場死亡。

林肇事後開車回到住處洗車就寢，陳的遺體凌晨近2時被下班的廖姓護理師發現，警方調閱監視器，清晨5點多逮捕林，並查扣車底仍有血跡的轎車，林經酒測，酒測值為0.63毫克，他供稱，以為壓到石頭或動物，不知車底卡人。

一審依行車事故鑑定報告，認為陳夜間躺臥道路，妨礙車輛通行，為肇事次因，判他有期徒刑7年6月。

案經檢方上訴，認為林明知陳卡在底盤還繼續駕車拖行，已涉犯殺人罪；台南高分院認為，林、陳沒有仇怨，難認有殺人動機，也難憑被害人勾卡在車底，就認為林的犯意已從酒駕肇逃質變為殺人，在沒有其他證據下，不認為犯殺人罪，改判5年半。最高法院認為判決未違法令，駁回上訴確定。

(中國時報)