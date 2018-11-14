北市選前響9槍 疑黑幫尋仇

男子許翔智12日晚在北市內湖朝被害人車子連開9槍，1發擊中轎車前擋風玻璃（右圖）。許男事後帶槍到警局自首（左圖）。（李文正翻攝）

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中國時報
／台北報導

九合一選舉進入最後階段，北市傳出槍響。20歲男子許翔智前天深夜當街朝何姓男子車輛連開9槍，嚇得何男趕緊逃離，所幸未傷及人命。許隨後持槍到警局自首，辯稱是向對方追債，但又改口是在夜店肢體衝突報復，但警方懷疑背後涉及「斧頭幫」2幫糾紛，檢方複訊許嫌後，諭令5萬元交保。

警方表示，許嫌有傷害、槍砲等前科，平日在中山區及松山區一帶鬼混，與今年10月間，在松山區撞死3無辜民眾的肇事駕駛謝亞軒認識，謝被帶到派出所時，許還曾到場，2人都疑有幫派背景。

前晚10點半左右，許嫌在內湖民權東路6段180巷，見顧姓車主、何姓男子正要步上轎車，他即持一把改造手槍連開9槍，其中1發擊中前擋風玻璃，其他子彈打旁邊的牆壁上，槍口並未朝向2人，警告教訓意味濃厚，2人見狀立刻逃跑。

許嫌犯案後，竟直接開車到內湖警分局門口，將車停在門口紅線，左手拿著1把改造手槍、1把道具槍，雙手高舉向值班台員警「我開槍了，我要自首！」員警隨即拿出手銬逮捕許嫌。

許嫌向警方供稱，他與何男有賭債糾紛，對方積欠200萬，但遲遲不肯歸還，所以才開槍教訓。而許嫌似早有準備，還委任律師到場，警方製作筆錄時又改口，自己是和何男在松德路一間酒店樓下發生擦撞，互看不順眼，才伺機報復。

他表示，後來鎖定對方打卡位置，前晚才到案發地點埋伏堵人，開槍教訓何男，但始終無法清楚交代時間點，警方懷疑根本是推託之詞。

警方側面了解，許、何分屬不同幫派，一方人馬9月底在中山區某酒店和店家發生衝突，混亂中有人拿斧頭揮砍，甚至一度囂張要包圍派出所，此起槍擊案是否與此事有關，檢警深入追查中。

(中國時報)

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