勤跑市場拜票 柯P臉書告急

2018年11月14日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入最後倒數10天，選情告急的台北市長柯文哲13日捨棄平常愛穿的布鞋，換上雨鞋連跑3個市場拜票，晚上還出席音樂會獻唱5首歌，以「陸戰」方式積極搶攻選票；在擅長的「空戰」部分，他也不放棄，13日接受「打臉名嘴」臉書粉絲頁訪問，暢談理念之餘，也坦言選得吃力，懇求柯粉「一定要出來投票」。

換上雨鞋 趕場飆歌

柯文哲上周四請假跑選舉後，一連已經走訪濱江市場、士林夜市、寧夏夜市，昨天早上一口氣再安排西寧市場、東三水市場、東門市場3個掃街拜票行程，接下來到選舉前還規畫要走遍饒河夜市、大龍市場、永康商圈、北投市場等地。

談到近日市場拜票的感想，柯文哲強調「do our best」，就盡力去做，民主政治還是選民決定，他就是盡力去爭取每張選票；他也說，該去的市場、夜市、企業演講，反正每天早上7點到晚上10點，都會努力跑。

懇求柯粉 出來投票

而昨天東門市場的拜票行程，因為就在柯住家附近，是柯妻子陳佩琪買菜的地方，陳佩琪也首度請假幫丈夫輔選。她笑說，東門市場可以說是「我家地盤」，自己跟很多攤商都認識，因此請假陪同掃街，也感謝民眾的支持；不過，對於日漸緊繃的選情，陳佩琪僅表示，選舉是專業，相信競辦會自己判斷，對這些沒有什麼評論，就是心存善念、盡力而為。

除市場、商圈走透透，盼充實陸戰實力，柯文哲針對「空戰」強項也沒放過。昨天「打臉名嘴」臉書粉絲頁PO出柯的訪問影片，讓柯談暢談4年政績，包括還債能力、提高市府預算執行率、取消重陽敬老禮金的政策考量等；他也在訪問中隔空向網友呼籲，自己的支持者是投票率最低的一群，呼籲大家11月24日要出來投票。

(中國時報)