配票分太凶 穩ㄟ憂變落選頭

國民黨新北市議員候選人金瑞龍（左）表示，地方傳言「金瑞龍穩當選、票太多，要分票給某人」都是假新聞，支持者絕對不能誤信謠言；連勝文（中）力挺金瑞龍。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

選戰進入最後倒數，上屆第一高票成為原罪，本屆大打「搶救最後一席」的口號，深怕同志瓜分選票、支持者過於大意，原本「穩ㄟ」，最後變成「最穩落選頭」，紛紛大打告急票。

金瑞龍矢言 不讓遺憾再現

鍾宏仁感嘆，許多民眾看到他都對他說「穩ㄟ」，家裡本來會投給他的8票，要分5票給別人，「支持你的人都要配票給別人，遑論其他人？」

第五選區（中和）應選6席，共有10人角逐競爭激烈，國民黨新北市議員候選人金瑞龍擔任民代20餘年，4年前地方傳言「金瑞龍穩當選、票太多，要分票給某人」，最後以些微票數飲恨，今年矢言不讓遺憾再現。

4人分5萬票 怕一席都不保

第八選區（大新店）民進黨市議員陳永福上屆拿下最高的3萬2000多票，他表示，當年泛綠陣營2人共獲得5萬4000多票，藍營則是6人共拿下10萬6000多票，但這次泛綠共計有4個人參選，瓜分這5萬多票，反觀藍營只提4人要分10萬多票，同黨再想分票，恐會讓綠營在這選區一席都沒有。

第三選區（三蘆）上屆拿下第一高票3萬2000多票的邱婷蔚則說，今年有7席泛綠參選，大家都想配走她的票，但她認為，第一屆參選就因配票問題成為落選頭，第二屆勤跑基層才能當選，希望選民能夠把票配給她。

最後關頭 呼籲選民別配票

第七選區（土樹三鶯）國民黨候選人林金結找來馬英九、蔣萬安、吳敦義、侯友宜、連勝文等黨內大咖出面呼籲選民支持；綠營林銘仁、彭成龍等老將也喊出選情告急，呼籲選民在最後關頭不要配票、分票，以免票源流失。

以三峽地區為大本營的候選人王明麗、鄭志宏，則是喊出「三峽不能沒議員」；以鶯歌地區為主要票倉的蘇泓欽，則是懇請選民「保住鶯歌唯一香火」。

(中國時報)

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